Главная Новости Мир Азия В Иране во время протестов застрелили известную инфлюэнсершу
commentss НОВОСТИ Все новости

В Иране во время протестов застрелили известную инфлюэнсершу

19-летнюю иранскую инфлюэнсершу Диану Бахадор, известную как Baby Rider, застрелили во время протестов в Иране.

28 января 2026, 13:25
Автор:
avatar

Slava Kot

В Иране во время антиправительственных протестов застрелили 19-летнюю инфлюэнсершу Диану Бахадор, известную в соцсетях под псевдонимом Baby Rider. Несмотря на то, что смерть девушки считают связанной с протестами, правительственные источники утверждают якобы о ее гибели в результате аварии.

В Иране во время протестов застрелили известную инфлюэнсершу

Диана Бахадор (Baby Rider). Фото из открытых источников

Диана Бахадор проживала в городе Гонбад-э-Кавус на севере Ирана и имела около 150 тысяч подписчиков в Instagram. Она публиковала видео, на которых ездила на мотоцикле и выполняла трюки без хустки. Эти оба действия запрещены женщинам в Иране и строго наказываются полицейские. В своем последнем видео, опубликованном 6 января, Бахадор танцует под иранскую музыку в кожаной куртке, сидя на мотоцикле.

По данным правозащитной организации Hyrcani, девушку смертельно ранили двумя боевыми патронами в ночь с 8 на 9 января в городе Горган, где она участвовала в уличных протестах. Ее тело семье передали только два дня спустя. Источники, близкие к семье, утверждают, что власти согласились отдать тело девушки только при тайном захоронении и отрицании смерти Baby Rider во время протестов.

Иранские государственные СМИ отрицают эти версии. Они заявили, что настоящее имя Дианы Бахадор Шахрзад Мохами, а смерть якобы наступила в результате дорожной аварии. Активисты уверены, что официальная версия является попыткой скрыть внесудебное убийство.

Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря на фоне стремительного падения риала и роста инфляции, но быстро переросли в масштабные антиправительственные выступления. По некоторым данным правозащитников в протестах в Иране погибли до 30 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия помогает подавлять протесты в Иране.

Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили Верховному лидеру Ирана и намекнули на его бегство в Россию.



Источник: https://iranwire.com/en/news/148195-19-year-old-influencer-killed-by-security-forces-during-gorgan-crackdown/
