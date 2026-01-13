logo_ukra

Головна Новини Світ США У США пригрозили Верховному лідеру Ірану та натякнули на його втечу до Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

У США пригрозили Верховному лідеру Ірану та натякнули на його втечу до Росії

Сенатор Ліндсі Грем жорстко відповів Верховному лідеру Ірану.

13 січня 2026, 08:20
Автор:
Slava Kot

Риторика між Вашингтоном і Тегераном різко загострилася на тлі масових протестів в Ірані. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем публічно пригрозив Верховному лідеру країни аятолі Алі Хаменеї, порадивши йому "остерігатися дронів" і натякнувши на можливу втечу до Москви.

У США пригрозили Верховному лідеру Ірану та натякнули на його втечу до Росії

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

У Тегерані відбулися продержавні мітинги, які Алі Хаменеї назвав свідченням "рішучості перед обличчям ворогів" іранської нації та "попередженням" для політиків США. У відповідь Грем написав у соцмережі X, що у Вашингтона залишилося менше слів і більше дій та натякнув, щоб лідер Ірану втікав до РФ.

"До аятоли: ми вже не так багато розмовляємо, як раніше. Хіба я вас образив? Щодо вашого нещодавнього попередження американським політикам, я чув, що Москва — це зимова країна чудес. Остерігайтеся дронів. Зробіть Іран знову великим", — повідомив Грем.

В іншому повідомленні сенатор прямо заговорив про можливість зміни режиму в Ірані, заявивши, що авторитарна влада тримається лише доти, доки люди не вірять у шанс на зміни. Грем підкреслив, що позиція США була чітко окреслена президентом Дональдом Трампом.

Заяви пролунали на тлі масових протестів, які тривають в Ірані понад два тижні. За даними правозахисників, кількість загиблих перевищила 500 осіб. Дональд Трамп неодноразово попереджав Тегеран, що у разі подальших репресій проти демонстрантів Вашингтон може вдатися до радикальніших кроків, включно з підтримкою зміни режиму.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на заяви Трампа повалити режим в Ірані.

Також "Коментарі" писали, що Верховний лідер Ірану розробив секретний план втечі до Росії.



Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC
