У США пригрозили Верховному лідеру Ірану та натякнули на його втечу до Росії

Риторика між Вашингтоном і Тегераном різко загострилася на тлі масових протестів в Ірані. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем публічно пригрозив Верховному лідеру країни аятолі Алі Хаменеї, порадивши йому "остерігатися дронів" і натякнувши на можливу втечу до Москви.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

У Тегерані відбулися продержавні мітинги, які Алі Хаменеї назвав свідченням "рішучості перед обличчям ворогів" іранської нації та "попередженням" для політиків США. У відповідь Грем написав у соцмережі X, що у Вашингтона залишилося менше слів і більше дій та натякнув, щоб лідер Ірану втікав до РФ.

"До аятоли: ми вже не так багато розмовляємо, як раніше. Хіба я вас образив? Щодо вашого нещодавнього попередження американським політикам, я чув, що Москва — це зимова країна чудес. Остерігайтеся дронів. Зробіть Іран знову великим", — повідомив Грем.

В іншому повідомленні сенатор прямо заговорив про можливість зміни режиму в Ірані, заявивши, що авторитарна влада тримається лише доти, доки люди не вірять у шанс на зміни. Грем підкреслив, що позиція США була чітко окреслена президентом Дональдом Трампом.

Заяви пролунали на тлі масових протестів, які тривають в Ірані понад два тижні. За даними правозахисників, кількість загиблих перевищила 500 осіб. Дональд Трамп неодноразово попереджав Тегеран, що у разі подальших репресій проти демонстрантів Вашингтон може вдатися до радикальніших кроків, включно з підтримкою зміни режиму.

