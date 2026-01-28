В Ірані під час протестів застрелили відому інфлюенсерку

В Ірані під час антиурядових протестів застрелили 19-річну інфлюенсерку Діану Бахадор, відому в соцмережах під псевдонімом Baby Rider. Попри те, що смерть дівчини вважають пов’язаною з протестами, урядові джерела стверджують нібито про її загибель в наслідок аварії.

Діана Бахадор (Baby Rider). Фото з відкритих джерел

Діану Бахадор мешкала в місті Гонбад-е-Кавус на півночі Ірану та здобула близько 150 тисяч підписників в Instagram. Вона публікувала відео, на яких їздила на мотоциклі та виконувала трюки без хустки. Ці обидві дії заборонені жінкам в Ірані та суворо караються поліціє. У своєму останньому відео, опублікованому 6 січня, Бахадор танцює під іранську музику в шкіряній куртці, сидячи на мотоциклі.

За даними правозахисної організації Hyrcani, дівчину смертельно поранили двома бойовими патронами в ніч з 8 на 9 січня в місті Горган, де вона брала участь у вуличних протестах. Її тіло родині передали лише через два дні. Джерела, близькі до сім’ї, стверджують, що влада погодилася віддати тіло дівчини лише за умови таємного поховання та заперечення смерті Baby Rider під час протестів.

Іранські державні ЗМІ заперечують ці версії. Вони заявили, що справжнє ім’я Діани Бахадор Шахрзад Мохамі, а смерть нібито настала внаслідок дорожньої аварії. Активісти переконані, що офіційна версія є спробою приховати позасудове вбивство.

Протести в Ірані спалахнули наприкінці грудня на тлі стрімкого падіння ріала та зростання інфляції, але швидко переросли у масштабні антиурядові виступи. За деякими даними правозахисників в протестах в Ірані загинуло до 30 тисяч людей.

