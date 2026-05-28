В Казахстане во время визита Путина задержали активиста из-за плаката об Украине (ФОТО)

В Казахстане во время визита российского диктатора Владимира Путина полиция задержала оппозиционного активиста Марата Жанузакова. Это произошло после того, как казахстанец опубликовал фото с плакатом.

Марат Жанузаков. Фото: Facebook

На фотографии, которую Марат Жанузаков опубликовал в соцсетях, видно, что он стоял с флагами Казахстана и Украины и держал плакат с обращением.

"Эй, мразь! Пошел лесом из Казахстана! Слава Украине!", — написано на плакате.

После этого Жанузакова задержали правоохранители.

Об инциденте первой сообщила его дочь Айман Жанузакова. Впоследствии сам активист написал, что его отпустили домой.

"Благодарю всех за поддержку. Полиция попросила меня удалить сообщение. Я сказал: подумаю", — отметил Жанузаков в Facebook.

Несмотря на давление, публикация с протестным фото осталась доступной. Активист прямо не уточнил, кому именно адресовал надпись на плакате, однако его появление совпало с приездом Путина в Астану.

Это уже не первый случай задержания Жанузакова в ходе визитов российского лидера. В ноябре 2024 года он вместе с другими активистами вышел на акцию протеста с флагами Украины и Казахстана и плакатом с резкой критикой Путина: "Ваше достоинство, пошел на хрен из Казахстана!". Тогда участников акции оштрафовали по статье о мелком хулиганстве.

