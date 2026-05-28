logo

BTC/USD

73320

ETH/USD

1988.61

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия В Казахстане во время визита Путина задержали активиста из-за плаката об Украине (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Казахстане во время визита Путина задержали активиста из-за плаката об Украине (ФОТО)

В Казахстане во время визита Владимир Путин был задержан активист Марат Жанузаков.

28 мая 2026, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Казахстане во время визита российского диктатора Владимира Путина полиция задержала оппозиционного активиста Марата Жанузакова. Это произошло после того, как казахстанец опубликовал фото с плакатом.

В Казахстане во время визита Путина задержали активиста из-за плаката об Украине (ФОТО)

Марат Жанузаков. Фото: Facebook

На фотографии, которую Марат Жанузаков опубликовал в соцсетях, видно, что он стоял с флагами Казахстана и Украины и держал плакат с обращением.

"Эй, мразь! Пошел лесом из Казахстана! Слава Украине!", — написано на плакате.

После этого Жанузакова задержали правоохранители.

В Казахстане во время визита Путина задержали активиста из-за плаката об Украине (ФОТО) - фото 2

Во время визита Путина в Казахстане задержан активист из-за плаката "Слава Украине"

Об инциденте первой сообщила его дочь Айман Жанузакова. Впоследствии сам активист написал, что его отпустили домой.

"Благодарю всех за поддержку. Полиция попросила меня удалить сообщение. Я сказал: подумаю", — отметил Жанузаков в Facebook.

Несмотря на давление, публикация с протестным фото осталась доступной. Активист прямо не уточнил, кому именно адресовал надпись на плакате, однако его появление совпало с приездом Путина в Астану.

Это уже не первый случай задержания Жанузакова в ходе визитов российского лидера. В ноябре 2024 года он вместе с другими активистами вышел на акцию протеста с флагами Украины и Казахстана и плакатом с резкой критикой Путина: "Ваше достоинство, пошел на хрен из Казахстана!". Тогда участников акции оштрафовали по статье о мелком хулиганстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что миллиардер перехитрил Владимира Путина. Он бежал из России через Белоруссию и опустошил свои счета.

Также "Комментарии" писали о казусе на встрече с Путиным. Российский министр странно обозвал главу Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/14dG41ZVDfL/
Теги:

Новости

Все новости