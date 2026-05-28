У Казахстані під час візиту Путіна затримали активіста через плакат про Україну (ФОТО)

У Казахстані під час візиту російського російського диктатора Володимира Путіна поліція затримала опозиційного активіста Марата Жанузакова. Це сталося після того, як казахстанець опублікував своє фото з плакатом.

Марат Жанузаков. Фото: Facebook

На фотографії, яку Марат Жанузаков опублікував у соцмережах, видно, що він стояв з прапорами Казахстану та України й тримав плакат зі зверненням.

"Гей, покидьку! Пішов лісом з Казахстану! Слава Україні!", — написано на плакаті.

Після цього Жанузакова затримали правоохоронці.

Про інцидент першою повідомила його донька Айман Жанузакова. Згодом сам активіст написав, що його відпустили додому.

"Дякую всім за підтримку. Поліція попросила мене видалити допис. Я сказав: подумаю", — зазначив Жанузаков у Facebook.

Попри тиск, публікація з протестним фото залишилася доступною. Активіст прямо не уточнив, кому саме адресував напис на плакаті, однак його поява збіглася з приїздом Путіна до Астани.

Це вже не перший випадок затримання Жанузакова під час візитів російського лідера. У листопаді 2024 року він разом з іншими активістами вийшов на акцію протесту з прапорами України та Казахстану й плакатом з різкою критикою Путіна: "Ваша високоповажносте, пішов на хрін із Казахстану!". Тоді учасників акції оштрафували за статтею про дрібне хуліганство.

