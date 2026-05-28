У Казахстані під час візиту Путіна затримали активіста через плакат про Україну (ФОТО)

Slava Kot
У Казахстані під час візиту російського російського диктатора Володимира Путіна поліція затримала опозиційного активіста Марата Жанузакова. Це сталося після того, як казахстанець опублікував своє фото з плакатом.
Марат Жанузаков. Фото: Facebook
На фотографії, яку Марат Жанузаков опублікував у соцмережах, видно, що він стояв з прапорами Казахстану та України й тримав плакат зі зверненням.
Після цього Жанузакова затримали правоохоронці.
Про інцидент першою повідомила його донька Айман Жанузакова. Згодом сам активіст написав, що його відпустили додому.
Попри тиск, публікація з протестним фото залишилася доступною. Активіст прямо не уточнив, кому саме адресував напис на плакаті, однак його поява збіглася з приїздом Путіна до Астани.
Це вже не перший випадок затримання Жанузакова під час візитів російського лідера. У листопаді 2024 року він разом з іншими активістами вийшов на акцію протесту з прапорами України та Казахстану й плакатом з різкою критикою Путіна: "Ваша високоповажносте, пішов на хрін із Казахстану!". Тоді учасників акції оштрафували за статтею про дрібне хуліганство.
