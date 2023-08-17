В МИДе Индии назвали причину, почему не пригласили Украину на саммит G20

Глава Министра иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил информацию, что Украину не пригласили на саммит G20 в Индии. Индийский министр объяснил позицию по поводу такого решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание EFE.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото из открытых источников

Субраманьям Джайшанкар во время пресс-конференции с журналистами назвал главную причину, почему Индия не пригласила Украину на саммит. По его словам, такое решение было принято из-за того, что саммит G20 основывается на идеях развития и роста, а не разрешает конфликты. Индийский министр утверждает, что разрешение военных конфликтов может проходить в другом формате, например в Совбезе ООН.

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Также Джайшанкар рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и добавил, что обе страны поддерживают крепкие отношения в разных областях.

Напомним, что саммит G20 в Индии пройдет с 9 по 10 сентября. Среди государств, которые примут участие в международном мероприятии, будет Россия, входящая в "Группу 20".

G20 создана в 1999 году и состоит из 20 стран, на которых приходится около 85% мирового ВВП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсутствие приглашения Украины на саммит может быть своеобразным элементом давления индийской стороны на потенциальных участников нового раунда мирных консультаций.

Также "Комментарии" писали, что украинские СМИ узнали, какие страны мира готовы продавать оружие России. В список попало шесть стран, выставивших свое вооружение на российской военной выставке, состоявшейся в середине августа.