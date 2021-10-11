В Пакистане взорвался автомобиль с журналистом. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Взрыв автомобиля с журналистом в Пакистане. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в пакистанском городе Хаб, что на юге страны. Сообщается, что вчера, 10 октября был убит журналист.

Как стало известно, злоумышленники установили взрывное устройство под сидением автомобиля. Оно сработало, когда мужчина был за рулём.

Потерпевший получил серьезные ранения и был госпитализирован прибывшими на место происшесвтия медиками. От полученных травм журналист скончался в стенах медицинского учреждения.

Сообщается, что ответственность за убийство взяла на себя сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в мексиканском городе Сакатекас злоумышленники убили полицейских. Нападение произошло прямо посреди улицы, неподалёку от стадиона, на котором проходил футбольный турнир детских команд. Неизвестные убили четверых стражей порядка, а затем скрылись с места событий. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы нападения и разыскивают подозреваемых.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Китае мощные ливни привели к масштабным наводнениям. Из-за разбушевавшейся стихии жители опасных районов были вынуждены покинуть свои дома. На данный момент наводнения уничтожили около 17 тысяч домов. Погибли несколько человек. Все они были сотрудниками полиции. Отмечается, что нестихающие дожди затрудняют проведение поисковых и спасательных работ.

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