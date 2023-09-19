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В России отреагировали на начало военных действий между Азербайджаном и Арменией

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв Армении использовать российских миротворцев, чтобы остановить военные действия Азербайджана.

сегодня, 15:37
Автор:
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Slava Kot
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19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале военной "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. На эти действия отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

В России отреагировали на начало военных действий между Азербайджаном и Арменией

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на призыв Армении к Совбезу ООН и российским миротворцам, которые должны были не допустить конфликтной ситуации в нагорном Карабахе. Захарова заявила, что Армения сама официально признает, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана.


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"А как быть с официальным признанием Еревана о принадлежности Нагорного Карабаха к Азербайджану?", – риторически спросила Захарова.

Представитель МИД РФ также прокомментировала ситуацию, что Азербайджан предупредил Россию о начале военных действий. По ее словам, это произошло за несколько минут до начала атаки азербайджанскими войсками. Захарова утверждает, что в настоящее время власти России "проводят контакты" по разрешению ситуации. 

Напомним, что Азербайджан обвинил армянские войска в артиллерийских обстрелах с позиций российских миротворцев. Это явилось поводом для начала "антитеррористической операции". Армения отвергает обвинения и считает такие сообщения дезинформацией. Кроме того, Минобороны Армении подчеркнуло, что не имеет военных формирований в Нагорном Карабахе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения начала военные учения с США на территории своей страны. На это отреагировали в Кремле и заявили, что внимательно следят за ситуацией. Именно в Армении находит самая большая русская военная база на Кавказе.

Также "Комментарии" писали, что Захарова пригрозила Украине жестким ответом от России.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/6268
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