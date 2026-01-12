В России пригрозили начать "СВО" против Армении: Ереван отреагировал

В Армении жестко осудили заявления российского телеведущего Владимира Соловьева, пригрозившего возможностью новой "специальной военной операции" против страны. Его слова, озвученные в эфире государственного телеканала РФ, вызвали волну возмущения среди армянских политиков, экспертов и общественных деятелей, расценивших их как прямую угрозу суверенитету государства.

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Соловьев заявил, что "потеря Армении" для России не менее болезненна, чем потеря влияния в Украине, и открыто поставил под сомнение значение международного права. По его словам, для возобновления влияния Москве следует начать новую "СВО" в тех местах, которые в Кремле считают своими зонами влияния. В Армении подобные высказывания назвали сигналом о реальной внешнеполитической доктрине Москвы.

Лидер партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян подчеркнул, что подобная риторика легитимизирует применение силы против суверенных государств.

"Когда российский госканал открыто говорит о проведении "специальной военной операции" не только в Украине, но и в других "зонах влияния" РФ, добавляя "плевать на международное право", это прямой сигнал. Это оправдание права на применение силы, принуждение", — сказал Бабаджанян.

Политик призвал МИД официально вызвать посла РФ и передать ноту протеста.

Похожую позицию высказал и лидер партии "Республика" Арам Саргсян. Он подчеркнул, что в риторике российских пропагандистов Армения выступает не как независимое государство, а как объект геополитического контроля. По его мнению, выборы 2018 и 2021 годов уже продемонстрировали нежелание армянского общества оставаться в российской "зоне влияния".

Политологи также предостерегают, что молчание официального Еревана лишь усиливает подобные заявления. Кроме того, там призвали системно защищать информационное пространство страны от российской пропаганды и четко обозначить красные линии в отношениях с Москвой.

Впоследствии появилась информация, что посол РФ в Армении получил ноту протеста и был вызван местным МИДом из-за призывов провести "СВО" в Армении.

