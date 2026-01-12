В Росії пригрозили почати "СВО" проти Вірменії: Єреван відреагував

У Вірменії жорстко засудили заяви російського телеведучого Володимира Соловйова, який пригрозив можливістю нової "спеціальної військової операції" проти країни. Його слова, озвучені в ефірі державного телеканалу РФ, викликали хвилю обурення серед вірменських політиків, експертів і громадських діячів, які розцінили їх як пряму загрозу суверенітету держави.

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото з відкритих джерел

Соловйов заявив, що "втрата Вірменії" є для Росії не менш болючою, ніж втрата впливу в Україні, і відкрито поставив під сумнів значення міжнародного права. За його словами, для відновлення впливу, Москві слід почати нову "СВО" в тих місцях, які у Кремлі вважають своїми зонами впливу. У Вірменії такі висловлювання назвали сигналом про реальну зовнішньополітичну доктрину Москви.

Лідер партії "В ім’я Республіки" Арман Бабаджанян наголосив, що подібна риторика легітимізує застосування сили проти суверенних держав.

"Коли російський держканал відкрито говорить про проведення "спеціальної військової операції" не лише в Україні, а й в інших "зонах впливу" РФ, додаючи "плювати на міжнародне право", це прямий сигнал. Це виправдання права застосування сили, примус", — сказав Бабаджанян.

Політик закликав МЗС офіційно викликати посла РФ та передати ноту протесту.

Схожу позицію висловив і лідер партії "Республіка" Арам Саргсян. Він підкреслив, що в риториці російських пропагандистів Вірменія постає не як незалежна держава, а як об’єкт геополітичного контролю. На його думку, вибори 2018 та 2021 років уже продемонстрували небажання вірменського суспільства залишатися у російській "зоні впливу".

Політологи також застерігають, що мовчання офіційного Єревана лише підсилює подібні заяви. Крім того, там закликали системно захищати інформаційний простір країни від російської пропаганди та чітко окреслити червоні лінії у відносинах із Москвою.

Згодом з’явилася інформація, що посол РФ у Вірменії отримав ноту протесту та був викликаний місцевим МЗС через заклики провести "СВО" у Вірменії.

