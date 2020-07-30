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Главная Новости Мир Азия В Северной Корее испытали крылатую ракету
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В Северной Корее испытали крылатую ракету

Противокорабельную крылатую ракету Северная Корея испытала в начале июля

сегодня, 09:30
Автор:

Виолетта Комаровская
В Северной Корее испытали крылатую ракету

Фото: salamnews.org

Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету. По данным военных чиновников, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство "Ренхап".

КНДР испытала ракету в рамках своих регулярных летних учений. Точный тип ракеты неизвестен, но чиновники считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее. Ранее анализ сделанных лабораторией Planet Labs снимков выявил активный объект в деревне Волло-Ри близ Пхеньяна, который используется для создания ядерных боеголовок.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность из-за "давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил". По его словам, северокорейское ядерное сдерживание направленно на самозащиту. Отметим, Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения. Ранее КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания. Также сообщалось, что США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, когда NASA планирует запустить ракету на Марс. 


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