В Северной Корее публично казнили супругов по странной причине

В Северной Корее публично казнили супругов, торговавших запчастями для велосипедов и электровелосипедов. Их бизнес стал настолько прибыльным, что, по версии властей, они превратились в "слишком влиятельных игроков" в Пхеньяне, и это стало основанием для смертного приговора.

В КНДР публично казнили супругов. Фото: ZUMA Wire

Супруги, которым было за 50, продавали, ремонтировали и сдавали в аренду обычные и электрические велосипеды, аккумуляторы и другие детали. Их бизнес был официально зарегистрирован в профсоюзном альянсе Чосон в районе Садон. Как сообщают СМИ, большая популярность и высокие прибыли вызвали недовольство местных жителей, которые жаловались на цены и "высокомерное поведение" предпринимателей.

Пара была арестована в августе, осуждена в начале сентября и казнена расстрелом на открытой местности. За смертным приговором наблюдали более 200 человек, включая детей, которых собрали принудительно. Власти назвали расстрел "предупреждением для общества" и способом "предотвратить экономический хаос".

Кроме обвинений в "высокомерии", предпринимателям инкриминировали нарушение Закона об отвержении реакционного мнения и культуры, незаконное обращение иностранной валюты и якобы сотрудничество с иностранными организациями. Еще 20 их сообщников отправили в трудовые лагеря.

Публичные казни в КНДР используют как инструмент устрашения. По подобным обвинениям могут наказать даже за просмотр или распространение иностранных фильмов. К примеру, в прошлом году был казнен мужчина за распространение южнокорейской K-pop музыки.

