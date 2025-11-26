logo

В Северной Корее публично казнили супругов по странной причине
В Северной Корее публично казнили супругов по странной причине

В Северной Корее к смертной казни приговорили супругов, торговавших велосипедными запчастями.

26 ноября 2025, 20:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В Северной Корее публично казнили супругов, торговавших запчастями для велосипедов и электровелосипедов. Их бизнес стал настолько прибыльным, что, по версии властей, они превратились в "слишком влиятельных игроков" в Пхеньяне, и это стало основанием для смертного приговора.

В Северной Корее публично казнили супругов по странной причине

В КНДР публично казнили супругов. Фото: ZUMA Wire

Супруги, которым было за 50, продавали, ремонтировали и сдавали в аренду обычные и электрические велосипеды, аккумуляторы и другие детали. Их бизнес был официально зарегистрирован в профсоюзном альянсе Чосон в районе Садон. Как сообщают СМИ, большая популярность и высокие прибыли вызвали недовольство местных жителей, которые жаловались на цены и "высокомерное поведение" предпринимателей.

Пара была арестована в августе, осуждена в начале сентября и казнена расстрелом на открытой местности. За смертным приговором наблюдали более 200 человек, включая детей, которых собрали принудительно. Власти назвали расстрел "предупреждением для общества" и способом "предотвратить экономический хаос".

Кроме обвинений в "высокомерии", предпринимателям инкриминировали нарушение Закона об отвержении реакционного мнения и культуры, незаконное обращение иностранной валюты и якобы сотрудничество с иностранными организациями. Еще 20 их сообщников отправили в трудовые лагеря.

Публичные казни в КНДР используют как инструмент устрашения. По подобным обвинениям могут наказать даже за просмотр или распространение иностранных фильмов. К примеру, в прошлом году был казнен мужчина за распространение южнокорейской K-pop музыки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина в КНДР потерял дом, жену и все имущество из-за неожиданного случая.

Также "Комментарии" писали, что приговоренный к смертной казни получил шокирующую новость за несколько часов до смертной казни.



Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15301287/North-Korea-executes-big-shot-couple-arrogant-success-business-accusing-anti-republic.html
