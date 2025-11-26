logo_ukra

У Північній Кореї публічно стратили подружжя через дивну причину
НОВИНИ

У Північній Кореї публічно стратили подружжя через дивну причину

У Північній Кореї до смертної кари приговорили подружжя, яке торгувало велосипедними запчастинами.

26 листопада 2025, 20:10
Автор:
avatar

Slava Kot

У Північній Кореї публічно стратили подружжя, яке торгувало запчастинами для велосипедів та електровелосипедів. Їхній бізнес став настільки прибутковим, що, за версією влади, вони перетворилися на "надто впливових гравців" у Пхеньяні, і це стало підставою для смертного вироку. 

У Північній Кореї публічно стратили подружжя через дивну причину

У КНДР публічно стратили подружжя. Фото: ZUMA Wire

Подружжя, якому було за 50, продавало, ремонтувало та здавало в оренду звичайні та електричні велосипеди, акумулятори й інші деталі. Їхній бізнес був офіційно зареєстрований у профспілковому альянсі Чосон у районі Садон. Як повідомляють ЗМІ, велика популярність і високі прибутки викликали невдоволення місцевих мешканців, які скаржилися на ціни та "зарозумілу поведінку" підприємців.

Пару заарештували у серпні, засудили на початку вересня і стратили розстрілом на відкритій місцевості. За смертним вироком спостерігали понад 200 людей, включно з дітьми, яких зібрали примусово. Влада назвала розстріл "попередженням для суспільства" та способом "запобігти економічному хаосу".

Крім звинувачень у "зарозумілості", підприємцям інкримінували порушення Закону про відкидання реакційної думки та культури, незаконний обіг іноземної валюти й нібито співпрацю з іноземними організаціями. Ще 20 їхніх спільників відправили до трудових таборів.

Публічні страти в КНДР використовують як інструмент залякування. За подібними звинуваченнями можуть покарати навіть за перегляд чи розповсюдження іноземних фільмів. Наприклад, минулого року був страчений чоловік за поширення південнокорейської K-pop музики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чоловік в КНДР втратив будинок, дружину та все майно через несподіваний випадок.

Також "Коментарі" писали, що засуджений до смертної кари отримав шокуючу новину за кілька годин до страти.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15301287/North-Korea-executes-big-shot-couple-arrogant-success-business-accusing-anti-republic.html
