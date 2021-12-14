В Таиланде произошла авиакатастрофа: погибли военные

В Таиланде потерпел крушение вертолет. Об этом пишет издание Bangkok Post.

Вертолет. Иллюстрация: Pixabay

Происшествие случилось неподалеку от базы сухопутных войск Таиланда Чираправат, в черте города Накхонсаван. Сообщается, что легкий учебно-тренировочный вертолет Enstrom 480, который принадлежит авиации сухопутных войск потерпел крушение, а затем загорелся. В материале указывается, что на борту воздушного судна находилось два человека — пилот-инструктор и курсант.

Авария произошла во время выполнения группового учебного полета. В нем участвовали несколько вертолетов такой же модели. В результате инцидента оба члена экипажа получили смертельные ранения.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства авиакатастрофы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Балтийском море столкнулись два грузовых корабля. Происшествие случилось у берегов Швеции. После столкновения одно из суден перевернулось и два моряка оказались за бортом. В настоящее время их разыскивают спасатели. Причину аварии должно установить начатое расследование. В спасательной операции принимают участие датские суда, а также суда береговой охраны Швеции.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в зоопарке Йемена лев напал на малолетнего ребёнка. Девочка пришла туда вместе со своим отцом. В какой-то момент ребёнок просунул руку в вольер к хищнику и тот набросился на неё. Лев откусил руку девочке прямо на глазах у отца. В этот момент он фотографировал свою дочь. От увиденного мужчина потерял сознание и впал в кому. Потерпевшие были доставлены в больницу.

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