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У берегов Швеции столкнулись два грузовых корабля: люди пропали без вести

Неподалёку от острова Борнхольм, после столкновения с другим судном, перевернулся корабль

сегодня, 12:07
Автор:

Денис Подставной
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В Балтийском море произошло столкновение двух суден. Об этом пишет издание SVT. 

У берегов Швеции столкнулись два грузовых корабля: люди пропали без вести

В Балтийском море столкнулись корабли. Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось сегодня утром, 13 декабря у берегов Швеции. Неподалёку от острова Борнхольм столкнулись два грузовых судна. После удара один из кораблей перевернулся.  Сообщается, что одно судно зарегистрировано в Дании, а другое — в Великобритании.

Согласно данным СМИ, в результате инцидента несколько членов экипажа оказались за бортом. Они числятся пропавшими без вести. Была начата поисково-спасательная операция. В ней принимают участие датские суда и суда береговой охраны Швеции.

На данный момент причина столкновения неизвестна. В связи с аварией начато расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в республике Хакасия (Россия) потерпел крушение небольшой частный вертолет. На его борту находился один человек. Воздушное судно направлялось в район Каракольских озер, однако пропало с радаров во время полета. Вскоре был зафиксирован сигнал аварийного маяка и была начата поисково-спасательная операция. Согласно предварительным данным, в результате аварии никто не выжил. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во время учений на полигоне в Германии произошло столкновение военной техники. Танк врезался во внедорожник. В результате трагедии серьезные ранения получили два гражданина. Они скончались на месте от полученных травм. Отмечается, что на полигоне, где произошел инцидент, чаще всего проводят тренировки немецких танков Леопард. Масса такой машины достигает 60 тонн. 



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Источник: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tva-fraktfartyg-i-olycka-pa-ostersjon-stor-raddningsinsats
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