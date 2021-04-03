В Тайване произошла железнодорожная катастрофа: погибло полсотни человек (ФОТО)

На острове Тайвань, что в восточной Азии, произошло крушение пассажирского поезда в результате которого погибли и сильно травмировались люди. Об этом информирует издание NYPost.

В Тайване поезд сошел в рельсов - фото: NYPost

Так, по информации источника, поезд сошел с рельсов перед самым въездом в тоннель. На момент аварии в поезде находилось примерно 350 человек. Сообщается, что в результате происшествия погибло 49 человек. Еще 66 пассажиров получили различные травмы. Стоит отметить, что многие люди занимали в поезде стоячие места. Это привело к тому, что после аварии они упали и также травмировались. В Сети также были опубликованы фото с места происшествия.









Предварительно, железнодорожная катастрофа произошла после того, как на рельсы упал грузовик со стройплощадки. После этого пассажирский поезд срезался в транспорт и сошел с рельсов. В результате большая часть вагонов оказалась буквально заблокированной в туннеле.







Из 8 вагонов 5 были сильно деформированы. Настолько, что спасателям трудно было добраться до пассажиров, чтобы вытащить ин наружу. В "заложниках" оказались, по меньшей мере, 200 человек. Некоторым пришлось выбираться из вагона через крышу.













На данный момент соответственные службы проводят проверку. Как отмечает источник, данная железнодорожная авария стала самой серьезной за последние 40 лет.















Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Танзании на церемонии прощания с президентом Джоном Магуфули погибло почти полсотни человек. Также сайт информировал читателей о том, что в США совершена атака на Капитолий. В результате, как сообщили очевидцы, был ранен офицер полиции.





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