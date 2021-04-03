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Главная Новости Мир Азия В Тайване произошла железнодорожная катастрофа: погибло полсотни человек (ФОТО)
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В Тайване произошла железнодорожная катастрофа: погибло полсотни человек (ФОТО)

Впервые за 40 лет в Тайване произошла серьезная железнодорожная авария

сегодня, 09:00
Автор:

Мокрик Анастасия

На острове Тайвань, что в восточной Азии, произошло крушение пассажирского поезда в результате которого погибли и сильно травмировались люди. Об этом информирует издание NYPost.

В Тайване произошла железнодорожная катастрофа: погибло полсотни человек (ФОТО)

В Тайване поезд сошел в рельсов - фото: NYPost

 

Так, по информации источника, поезд сошел с рельсов перед самым въездом в тоннель. На момент аварии в поезде находилось примерно 350 человек. Сообщается, что в результате происшествия погибло 49 человек. Еще 66 пассажиров получили различные травмы. Стоит отметить, что многие люди занимали в поезде стоячие места. Это привело к тому, что после аварии они упали и также травмировались. В Сети также были опубликованы фото с места происшествия. 

В Тайване произошла железнодорожная катастрофа: погибло полсотни человек (ФОТО) - фото 2


Предварительно, железнодорожная катастрофа произошла после того, как на рельсы упал грузовик со стройплощадки. После этого пассажирский поезд срезался в транспорт и сошел с рельсов. В результате большая часть вагонов оказалась буквально заблокированной в туннеле. 

В Тайване произошла железнодорожная катастрофа: погибло полсотни человек (ФОТО) - фото 3


Из 8 вагонов 5 были сильно деформированы. Настолько, что спасателям трудно было добраться до пассажиров, чтобы вытащить ин наружу. В "заложниках" оказались, по меньшей мере, 200 человек. Некоторым пришлось выбираться из вагона через крышу.


В Тайване произошла железнодорожная катастрофа: погибло полсотни человек (ФОТО) - фото 4


На данный момент соответственные службы проводят проверку. Как отмечает источник, данная железнодорожная авария стала самой серьезной за последние 40 лет. 


В Тайване произошла железнодорожная катастрофа: погибло полсотни человек (ФОТО) - фото 5



Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Танзании на церемонии прощания с президентом Джоном Магуфули погибло почти полсотни человек. Также сайт информировал читателей о том, что в США совершена атака на Капитолий. В результате, как сообщили очевидцы, был ранен офицер полиции.



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Источник: https://nypost.com/2021/04/02/taiwan-train-crash-kills-34-injures-dozens/
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