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В Японии мужчина в костюме Джокера напал на пассажиров метро: много пострадавших (ВИДЕО)

Вооруженный мужчина устроил пожар в токийском метро

сегодня, 18:35
Автор:

Денис Подставной
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В Японии злоумышленник напал на людей в метро. Об этом пишет издание Обозреватель. 

В Японии мужчина в костюме Джокера напал на пассажиров метро: много пострадавших (ВИДЕО)

Нападение в японском метро. Фото: скриншот из видео

Как стало известно инцидент произошел в минувшие выходные, 31 октября в столице Японии Токио. Сообщается, что в поезде метро вооруженный злоумышленник совершил нападение на пассажиров. Кроме того, правонарушитель разлил на пол одного из вагонов жидкость, похожую на масло, а затем пожег её. Пламя уничтожило несколько сидений. 

В результате происшествия были ранены 17 человек. Поезд совершил аварийную остановку на станции Кокуре. Пассажиры спешили покинуть транспорт. Некоторые выходили через окна. По данным СМИ, один из потерпевших потерял сознание. Раненые были доставлены в медицинское учреждение. 

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в преступлении. Как передает "Украинская Правда", 24-летний мужчина рассказал, что обожает Джокера из комиксов о Бэтмене.

Отмечается, что по словам свидетелей, нападавший был одет в зеленую рубашку и фиолетовый костюм.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в столице Афганистана прогремело несколько взрывов неподалёку от медицинского учреждения. В результате происшествия погибли по меньшей мере пятнадцать граждан и еще несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести. По словам свидетеля инцидента, после взрыва последовала стрельба. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет АН-26. Борт рухнул во время взлета. В самолете находилось пять человек. По данным СМИ, все члены экипажа погибли. Устанавливаются причины авиакатастрофы. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/v-metro-tokio-muzhchina-s-nozhom-napal-na-passazhirov-mnogo-ranenyih-video-s-mesta-chp.htm?_gl=1*p9gusl*_ga*Mzc4NDgwNTYzLjE2MjE5NDc3MDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNTg2Nzg1Ni45Ni4xLjE2MzU4Njc4NTguMA..&_ga=2.47410151.1189745599.
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