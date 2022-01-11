В Южной Корее военный самолет разбился о гору

В Южной Корее потерпел крушение военный самолет. Об этом пишет издание Корреспондент.

Истребитель. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось сегодня, 11 января. Сообщается, что на территории провинции Кенгидо, которая расположена в центре Южной Кореи, разбился истребитель F-5 ВВС.

В материале указывается, что летательный аппарат разбился о склон горы в городе Хвасон. На борту военного самолета находился один человек (пилот).

В настоящее время информации о судьбе мужчины нет.

Причины аварии неизвестны. Их установит расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Калифорния произошло крушение легкого одномоторного самолета, на борту которого находился один человек. Воздушное судно рухнуло прямиком на рельсы. Прибывшие на место событий правоохранители смогли достать мужчину из самолета, пока в него не врезался поезд. Столкновение произошло спустя несколько секунд после спасения. Шокируещие кадры с места событий попали в Сеть.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в водах Атлантического океана на лодку гребцов напал марлин. Хищная рыба проделала несколько отверстий в палубе плавсредства и туда начала попадать вода. Гребцы рассказали, что ситуация взята под контроль и они даже могут продолжать движение, однако это существенно замедлит их скорость, так как вода добавила вес лодке. Известно, что мужчины хотят преодолеть три тысячи миль в благотворительных целях. Они надеются собрать сто тысяч фунтов стерлингов. Подробно об этом читайте в нашей статье.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!