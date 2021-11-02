В Аргентине посреди футбольного матча началась перестрелка: ранили тренера одной из команд (ВИДЕО)

В Аргентине посреди футбольного матча произошла стрельба. Об этом пишет издание "Корреспондент".

Стрельба во время футбольного матча. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 31 октября, во время чемпионата Аргентины по футболу. Сообщается, что в матче второго дивизиона внутреннего первенства между командами Hurricane Las Heras и Ferro Carril Oeste болельщики устроили перестрелку на трибуне.

В этот момент до конца игры оставалось всего несколько минут. Сразу после начала перестрелки зрители начали искать себе укрытие. В результате перестрелки одна из пуль ранила тренера команды гостей. Отмечается, что ранение мужчины оказалось не столь серьезным. Угрозы для его жизни нет. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

По данным СМИ, больше никто не пострадал. На данный моменту устанавливаются все обстоятельства инцидента. В Сети появляются видео с места происшествия.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в испанском городе Торренте во время перестрелки на кладбище пострадали несколько человек . Погибло по меньшей мере два гражданина и еще несколько получили ранения различной степени тяжести. В момент начала стрельбы у кладбища находилось много людей в связи с отмечаемым Днем всех святых.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки мужчина метнул "коктейль Молотова" в магазин. В Нью-Йорке между покупателем и продавцом в одном из магазинов города произошел конфликт. После этого первый мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью и бросил в зал торгового заведения. Пламя охватило помещение. На место происшествия поспешили сотрудники пожарной службы. Им удалось полностью ликвидировать возгорание.

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