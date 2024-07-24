Воздушный шар атаковал офис президента Южной Кореи

Северная Корея в последние месяцы начала активно запускать воздушные шары, наполненные мусором в сторону Южной Кореи. Как сообщает Служба безопасности президента Южной Кореи, один из таких шаров упал на территории офиса президента.



Один из воздушных шаров, которые запускает КНДР в сторону Южной Кореи. Фото из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности президента обнаружили воздушный шар на территории президентской резиденции и исследовали его на возможные опасные вещества.

"Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что объект не представляет опасности или загрязнения, поэтому он был изъят", — заявили в службе безопасности.

С мая КНДР отправила тысячи воздушных шаров наполненных мусором в Южную Корею. Власти Пхеньяна заявили, что такой шаг стал знаком протеста против пропагандистских открыток, которые активисты Южной Кореи рассылают по ее территории. В КНДР такие открытки называют "макулатурой и грязью", которой засоряют Северную Корею.

Воздушные шары, отправленные КНДР, обычно наполнены различным мусором, в частности пластиком, обувью, старой одеждой, бутылками, батарейками и навозом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России обвинили Украину в атаке воздушными шарами. Российские пропагандисты утверждают, что Украина привязывает к воздушным шарам взрывчатку и датчики GPS, с помощью которых происходит сброс бомбы на российской территории.

Также "Комментарии" писали, что в Польше обнаружили несколько воздушных шаров неизвестного происхождения. После исследований объекты, содержащие кириллические надписи, были изъяты армией для проверки с подозрением, что это могли быть шпионские устройства РФ.