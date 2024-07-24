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Воздушный шар атаковал офис президента Южной Кореи

КНДР совершила очередной массированный запуск воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи.

сегодня, 09:22
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Slava Kot

Северная Корея в последние месяцы начала активно запускать воздушные шары, наполненные мусором в сторону Южной Кореи. Как сообщает Служба безопасности президента Южной Кореи, один из таких шаров упал на территории офиса президента.

Воздушный шар атаковал офис президента Южной Кореи

Один из воздушных шаров, которые запускает КНДР в сторону Южной Кореи. Фото из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности президента обнаружили воздушный шар на территории президентской резиденции и исследовали его на возможные опасные вещества.

"Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что объект не представляет опасности или загрязнения, поэтому он был изъят", — заявили в службе безопасности.

С мая КНДР отправила тысячи воздушных шаров наполненных мусором в Южную Корею. Власти Пхеньяна заявили, что такой шаг стал знаком протеста против пропагандистских открыток, которые активисты Южной Кореи рассылают по ее территории. В КНДР такие открытки называют "макулатурой и грязью", которой засоряют Северную Корею.

Воздушные шары, отправленные КНДР, обычно наполнены различным мусором, в частности пластиком, обувью, старой одеждой, бутылками, батарейками и навозом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России обвинили Украину в атаке воздушными шарами. Российские пропагандисты утверждают, что Украина привязывает к воздушным шарам взрывчатку и датчики GPS, с помощью которых происходит сброс бомбы на российской территории.

Также "Комментарии" писали, что в Польше обнаружили несколько воздушных шаров неизвестного происхождения. После исследований объекты, содержащие кириллические надписи, были изъяты армией для проверки с подозрением, что это могли быть шпионские устройства РФ.



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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20240724002500315?section=nk/nk
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