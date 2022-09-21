Все больше стран прекращают принимать карты российской платежной системы "Мир"

Недавно от российской платежной системы отказалась Турция. Теперь еще несколько стран прекратили принимать и обслуживать клиентов с банковскими картами платежную систему "Мир". Среди них есть Казахстан, Вьетнама и Армения. Об этом сообщает информационный портал "Корреспондент".

Страны прекращают принимать карты российской платежной системы. Фото из открытых источников

О решении не обслуживать российскую систему сообщили вьетнамский банк BIDV и Национальный банк Казахстана Halik. Российские карты "Мир" не обрабатываются ни в терминалах, ни в банкоматах, отмечают в заявлениях спикеры банковских учреждений. Интересно, что к этим банкам добавились и финансовые учреждения Армении, которые также объявили о прекращении поддержки российской платежной системы.

Один из крупнейших турецких банков Isbank во вторник отказался от использования Мира. В тот же день на сайте платежной системы закрыли вкладку с информацией о странах мира, где ею можно воспользоваться.

Платежная система Мир была создана в 2015 году, когда были введены первые санкции против агрессии Российской Федерации, поскольку РФ оккупировала Крымский полуостров. Целью платежной системы было заменить системы Visa и MasterCard. В настоящее время она работает в нескольких странах-союзниках России, включая Иран, Северную Корею, Кубу и Беларусь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два крупнейших турецких банка перестали принимать карточки россиян. Вероятно, большинство стран отказываются работать с Российской Федерацией из-за санкций, которые к ним могут применить США.

Также "Комментарии" писали, что РФ не платит пенсии своим жителям в Эстонии.

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