Япония планирует изменить законодательство ради Украины

Япония рассматривает возможность изменить часть своего законодательства, которая позволит отправлять летальную военную технику в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на японское издание Nikkei.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото из открытых источников

Правящая партия стране восходящего солнца предложила расшить список государств в которые может быть отправлена военная техника, в том числе и та, что создавалась японскими оборонными предприятиями.

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В сообщении говорится, что дипломатический авторитет мира может потерпеть крах, если не поддерживать Украину военным оружием. Кроме того, за ситуацией в Украине наблюдает Китай, являющийся союзником России и усиливший свое давление на Тайвань, постоянно намекая на захват острова.

В настоящее время Япония направила Украине нелетальное оборудование, в том числе бронежилеты. В законодательстве страны есть правило, согласно которому тяжелое вооружение, такое как истребители, ракеты и бронетехника, может направляться только тем странам, что занимались его разработкой совместно с Японией.

"В случае непредвиденных ситуаций нам придется просить другие страны об оружии. Как вы думаете, сможем ли мы просить, если не дадим другим странам во время их собственных кризисов?", – говорит японский депутат Масахиса Сато.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал изменить закон, чтобы помочь странам, которые столкнулись с агрессией от диктаторов, не соблюдающих международное право. Таким образом, Япония собирается изменить свои пацифистские правила об экспорте оружия для поддержки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны хотят положить конец большому спору и договорились о выплате репараций.

Также "Комментарии" писал, что Союзник России опробовал аналог ракет ATACMS.