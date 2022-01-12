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Главная Новости Мир Азия Япония утопает в снегу: практически нулевая видимость и сильный ветер (ВИДЕО)
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Япония утопает в снегу: практически нулевая видимость и сильный ветер (ВИДЕО)

На севере и северо-востоке Японии циклоны принесли с собой снежные бури

сегодня, 20:10
Автор:

Денис Подставной
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Японию окутали сильные метели. Об этом сообщает издание Singl of The Times.

Япония утопает в снегу: практически нулевая видимость и сильный ветер (ВИДЕО)

Снег. Фото из открытых источников

Непогода разбушевалась на севере и северо-востоке Японии. Циклоны принесли с собой снежные бури. Из-за обильных осадков отменяются авиарейсы (по состоянию на 12 января, в стране было отменено более 150 авиарейсов), затруднено движение автотранспорта. 

В селении Отойнеппу, которое находится на острове Хоккайдо всего за несколько часов выпало около 30 сантиметров осадков в виде снега. В городе Хонбецу специалисты фиксируют сильный ветер, порывы которого достигают 130 километров в час. 

Метеорологи предупреждают водителей автомобилей, что из-за сложных погодных условий на дорогах может образоваться сильные проблемы с видимостью. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за проливных дождей, которые прошли на юго-западе Франции начали образовываться масштабные наводнения. Потоки воды превращают улицы населённых пунктов в реки. В настоящее время жертвой непогоды стал уже один человек. Пожилая женщина утонула рядом со своим домом. Жители опасных районов были вынуждены покинуть свои дома. 

Также сайт "Комментарии" писали о том, что 19-летний хакер из Германии сломал более 20 электрокаров TeslaМолодой немецкий хакер знает, как дистанционно можно контролировать главные функции автомобиля. Он нахваливается своим умением открывать двери и окна автомобиля, может завести его дистанционно, не используя ключ, включать музыку очень громко и даже регулировать фары.


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Источник: https://www.sott.net/article/463068-Snow-storms-hit-northern-northeastern-Japan-foot-of-snow-in-just-3-hours?utm_source=rss&utm_medium=MINT+Social&utm_campaign=RSS
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