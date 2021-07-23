Земля выросла на глазах: Сеть шокировал природный феномен в Индии ( ВИДЕО)



















Жители штата Харьяна, что в северной части Индии, смогли наблюдать уникальный природный феномен — на их глазах земля начала вырастать прямо из-под воды. Видеоролик, который разлетелся по просторам интернета, набрав почти 6 млн просмотров, выложила в Сеть Джагат Вани, передает ТСН со ссылкой на The Indian Express.

Сеть шокировал природный феномен в Индии - фото из открытых источников

На видео можно наблюдать за тем, как земля под водой начинает внезапно подниматься. Автор ролика просит присутствующих отступить, поскольку происходящее может стать опасным для жизни.

"Это что-то новое. Это прекрасно. Земля поднимается сама собой. Мы понятия не имеем, что происходит", — заявляют очевидцы.

Пока что остается неизвестным, что спровоцировало подобное явление. Некоторые пользователи предполагают, что всему виной тектоническая активность, другие считают, что это земля поднялась из-за метана.

Напомним, что в Индии гигантский крокодил напал на жителя штата Уттар-Прадеш и сильно его травмировал. По словам источника, в тот момент, когда мужчина переходил канал Шарда, из воды показался огромный крокодил. Он в считанные секунды схватил сторожа на ногу и утащил свою жертву в воду.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Индии тигрица загрызла двух мотоциклистов на глазах в их друга. Накануне мужчин предупреждали об опасности зоны, через которую они собрались ехать, но они не послушали и отправились туда.

Также издание сообщало о том, что в Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, пока тот справлял нужду в океане. На месте происшествия были предупреждающие знаки, которые пострадавший проигнорировал.













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