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В Австралии домашняя собака внезапно набросилась на маленького мальчика: ребёнок погиб

В австралийском штате Квинсленд американский бульдог набросился на ребёнка

сегодня, 16:05
Автор:

Денис Подставной
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В Австралии маленького мальчика загрызла собака. Об этом пишет издание The Sun. 

В Австралии домашняя собака внезапно набросилась на маленького мальчика: ребёнок погиб

Американский бульдог. Иллюстрация: из открытых источников

Происшествие случилось в австралийском штате Квинсленд. В канун Рождества семья пятилетнего мальчика присматривала за домом в городе Голд-Кост. 

В какой-то момент на мальчика набросилась собака владельца дома. Пес породы американский бульдог сильно искусал свою жертву. Ребёнка пыталась спасти его бабушка. Женщина старалась оттащить животное от внука и также получила ранения. 

Раздающиеся крики услышал сосед. Мужчина перепрыгнул через забор и помогал в спасении ребёнка. 

На момент прибытия медиков, потерпевший находился в критическом состоянии. Он был незамедлительно госпитализирован и в стенах больницы ему сделали операцию. Однако несмотря на усилия врачей, жизнь мальчика не удалось спасти. 

В настоящее время, сотрудники контроля за животными забрали пса из дома. Правоохранители начали расследование по данному факту. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Индонезии молния ударила прямиком в мужчину, который находился на улице во время дождя. Сообщается, что пострадал сотрудник одного из предприятий. Мужчина с зонтиком и рацией в руках шел по территории завода. От сильного удара потерпевший упал на землю и уже не смог подняться. Его доставили в медицинское учреждение. Спустя несколько дней мужчину выписали из больницы. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на молодую туристку из Великобритании в Замбии напал разъяренный крокодил. Животное вцепилось в ногу своей жертвы, когда та занималась рафтингом. На помощь девушке пришли её друзья и ей удалось отбиться от хищника. 




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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/17146390/boy-mauled-death-dog-after-playing-animal/
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