В Австралии домашняя собака внезапно набросилась на маленького мальчика: ребёнок погиб

В Австралии маленького мальчика загрызла собака. Об этом пишет издание The Sun.

Американский бульдог. Иллюстрация: из открытых источников

Происшествие случилось в австралийском штате Квинсленд. В канун Рождества семья пятилетнего мальчика присматривала за домом в городе Голд-Кост.

В какой-то момент на мальчика набросилась собака владельца дома. Пес породы американский бульдог сильно искусал свою жертву. Ребёнка пыталась спасти его бабушка. Женщина старалась оттащить животное от внука и также получила ранения.

Раздающиеся крики услышал сосед. Мужчина перепрыгнул через забор и помогал в спасении ребёнка.

На момент прибытия медиков, потерпевший находился в критическом состоянии. Он был незамедлительно госпитализирован и в стенах больницы ему сделали операцию. Однако несмотря на усилия врачей, жизнь мальчика не удалось спасти.

В настоящее время, сотрудники контроля за животными забрали пса из дома. Правоохранители начали расследование по данному факту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Индонезии молния ударила прямиком в мужчину, который находился на улице во время дождя. Сообщается, что пострадал сотрудник одного из предприятий. Мужчина с зонтиком и рацией в руках шел по территории завода. От сильного удара потерпевший упал на землю и уже не смог подняться. Его доставили в медицинское учреждение. Спустя несколько дней мужчину выписали из больницы.

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