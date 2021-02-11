В Австралии из-за коалы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)



















В австралийском городе Аделаида по вине коалы на шестиполосной автостраде произошло масштабное ДТП. В аварию попали как минимум шесть автомобилей. Об этом пишет издание The Guardian.

Из-за коалы случилось ДТП в Австралии - фото: The Guardian

Так, на одну из самых загруженных автострад в городе внезапно выбежала маленькая коала. Испуганное животное пыталось пробежать между проезжающими автомобилями, а те в свою очередь стали резко тормозить. Это привело к ДТП с участием сразу шести машин. Как сообщается, в результате происшествия один человек пострадал. Он был доставлен в больницу с ушибами в области шеи. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали.

Сама же виновница дорожной аварии осталась цела и невредима. Её спасла Надя Тагвелл, которая стояла в пробке, образовавшейся в результате ДТП. После поимки зверька девушка усадила его в свою машину, а сама в это время позвонила волонтерам. Надя договорилась о встрече с волонтером из службы спасения коал Аделаиды на ближайшей заправочной станции.





Волонтеры сообщили, что животное никак не пострадало после происшествия на дороге. После тщательного осмотра коалы и оценки его состояния здоровья, её выпустили обратно в дикую природу. Вскоре в социальной сети спасительница зверька опубликовала забавное фото и видео с ним, здорово повеселившее Сеть.





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