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Главная Новости Мир Австралия и Океания В Австралии из-за коалы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)
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В Австралии из-за коалы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Животное в результате происшествия не пострадало

сегодня, 10:44
Автор:

Мокрик Анастасия








В австралийском городе Аделаида по вине коалы на шестиполосной автостраде произошло масштабное ДТП. В аварию попали как минимум шесть автомобилей. Об этом пишет издание The Guardian.

В Австралии из-за коалы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за коалы случилось ДТП в Австралии - фото: The Guardian

Так, на одну из самых загруженных автострад в городе внезапно выбежала маленькая коала. Испуганное животное пыталось пробежать между проезжающими автомобилями, а те в свою очередь стали резко тормозить. Это привело к ДТП с участием сразу шести машин. Как сообщается, в результате происшествия один человек пострадал. Он был доставлен в больницу с ушибами в области шеи. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали. 

Сама же виновница дорожной аварии осталась цела и невредима. Её спасла Надя Тагвелл, которая стояла в пробке, образовавшейся в результате ДТП. После поимки зверька девушка усадила его в свою машину, а сама в это время позвонила волонтерам. Надя договорилась  о встрече с волонтером из службы спасения коал Аделаиды на ближайшей заправочной станции.

В Австралии из-за коалы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Волонтеры сообщили, что животное никак не пострадало после происшествия на дороге. После тщательного осмотра коалы и оценки его состояния здоровья, её выпустили обратно в дикую природу. Вскоре в социальной сети спасительница зверька опубликовала забавное фото и видео с ним, здорово повеселившее Сеть.  

В Австралии из-за коалы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Австралии акула съела туриста, а позже в Сети было опубликовано ФОТО убитого за несколько секунд до смерти. Также сайт информировал о том, что в Австралии самая ядовитая в мире змея укусила спящего ребенка.


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/08/quite-a-calm-koala-marsupial-gets-behind-the-wheel-after-being-rescued-from-australian-freeway
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