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В Австралии произошло мощное землетрясение: стихия разрушает города (ФОТО)

Эпицентр подземных толчков находился на глубине десяти километров

сегодня, 10:59
Автор:

Денис Подставной

В Австралии произошло землетрясение. Об этом сообщает издание ABC News. 

В Австралии произошло мощное землетрясение: стихия разрушает города (ФОТО)

Землетрясение в Австралии. Фото: dailymail.co.uk.

Как стало известно, на юго-востоке страны раздались подземные толчки магнитудой 5,8 баллов. Сообщается, что в городе Мельбурн стихия частично разрушила более 40 зданий. Без электричества остались 35 тысяч жителей. 

По словам одного из местных жителей, во время того, как произошло землетрясение, шестиэтажный многоквартирный дом, в котором он проживает, раскачивался со стороны в сторону. 

Специалисты предупреждают, о возможности повторения землетрясения в течении следующих недель или даже месяцев. Эпицентр подземных толчков находился в горной местности на глубине десяти километров. 

Землетрясение ощущалось в нескольких австралийских штатах, однако наиболее сильным оно было в Мельбурне и Мансфилде. На данный момент о серьезных травмах связанных со стихией не сообщается. 

В Австралии произошло мощное землетрясение: стихия разрушает города (ФОТО) - фото 2

Фото: dailymail.co.uk.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Канарах происходит извержение вулкана. Потоки раскалённой вулканической породы движутся по направлению к нескольким населённым пунктам. Жители опасных районов были вынуждены покинуть свои дома. Лава уничтожает дома. Эвакуироваться помогают военные. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Японию обрушился мощный тайфун под названием Чанту. Специалисты предупреждают граждан о возможных оползнях и наводнениях. В центральных районах страны были отменены несколько сотен авиарейсов. На некоторых железнодорожных линиях приостановлено движение поездов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.abc.net.au/news/2021-09-22/earthquake-victoria-melbourne-nsw-sydney-canberra-act/100481732
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