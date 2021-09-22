В Австралии произошло мощное землетрясение: стихия разрушает города (ФОТО)

В Австралии произошло землетрясение. Об этом сообщает издание ABC News.

Землетрясение в Австралии. Фото: dailymail.co.uk.

Как стало известно, на юго-востоке страны раздались подземные толчки магнитудой 5,8 баллов. Сообщается, что в городе Мельбурн стихия частично разрушила более 40 зданий. Без электричества остались 35 тысяч жителей.

По словам одного из местных жителей, во время того, как произошло землетрясение, шестиэтажный многоквартирный дом, в котором он проживает, раскачивался со стороны в сторону.

Специалисты предупреждают, о возможности повторения землетрясения в течении следующих недель или даже месяцев. Эпицентр подземных толчков находился в горной местности на глубине десяти километров.

Землетрясение ощущалось в нескольких австралийских штатах, однако наиболее сильным оно было в Мельбурне и Мансфилде. На данный момент о серьезных травмах связанных со стихией не сообщается.

Фото: dailymail.co.uk.

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