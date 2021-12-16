В Австралии ветер поднял в воздух батут с детьми: есть погибшие (ФОТО)

В Австралии произошла трагедия на надувном батуте. Об этом пишет издание BBC.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в австралийском городе Девонпорт, что на севере Тасмании. Сообщается, что во время школьного праздника сильный порыв ветра поднял в воздух надувной замок с детьми. Батут поднялся на высоту десять метров.

Согласно данным правоохранителей, в результате происшествия погибло четверо детей и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были учениками 5-6-ых классов.

На место событий поспешили медики. Пострадавшим оказали помощь, а затем доставили в больницу по воздуху. Позже, в стенах медицинского учреждения умер еще один ребёнок.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту.

Фото: ABC NEWS/MONTE BOVILL

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Доминиканской Республике разбился легкомоторный самолет с пассажирами. Воздушное судно рухнуло неподалёку от столицы страны после непродолжительного полета. Согласно предварительной информации трагедия могла произойти из-за технических неполадок. В результате авиакатастрофы погибло девять человек. Две жертвы аварии являлись несовершеннолетними.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки сильный ветер вызвал пыльную бурю. Она накрыла несколько западных штатов. Из-за разбушевавшейся стихии тысячи домов остались без электроэнергии. По словам специалистов, такие погодные явления не характерны для этой местности. В Сети появляются снимки с места событий, на которых видно огромную стену из пыли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!