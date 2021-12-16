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В Австралии ветер поднял в воздух батут с детьми: есть погибшие (ФОТО)

В Австралии ветер сдул батут с детьми

сегодня, 15:05
Автор:

Денис Подставной
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В Австралии произошла трагедия на надувном батуте. Об этом пишет издание BBC. 

В Австралии ветер поднял в воздух батут с детьми: есть погибшие (ФОТО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в австралийском городе Девонпорт, что на севере Тасмании. Сообщается, что во время школьного праздника сильный порыв ветра поднял в воздух надувной замок с детьми. Батут поднялся на высоту десять метров. 

Согласно данным правоохранителей, в результате происшествия погибло четверо детей и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были учениками 5-6-ых классов. 

На место событий поспешили медики. Пострадавшим оказали помощь, а затем доставили в больницу по воздуху. Позже, в стенах медицинского учреждения умер еще один ребёнок. 

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. 

В Австралии ветер поднял в воздух батут с детьми: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Фото: ABC NEWS/MONTE BOVILL

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Доминиканской Республике разбился легкомоторный самолет с пассажирами. Воздушное судно рухнуло неподалёку от столицы страны после непродолжительного полета. Согласно предварительной информации трагедия могла произойти из-за технических неполадок. В результате авиакатастрофы погибло девять человек. Две жертвы аварии являлись несовершеннолетними. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки сильный ветер вызвал пыльную бурю. Она накрыла несколько западных штатов. Из-за разбушевавшейся стихии тысячи домов остались без электроэнергии. По словам специалистов, такие погодные явления не характерны для этой местности. В Сети появляются снимки с места событий, на которых видно огромную стену из пыли. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-australia-59677855
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