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В Италии мужчина убил украинку, которая работала у него: подробности

В Италии застрелили 67-летнюю украинку

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной
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В Италии гражданку Украины. Об этом пишет издание УНИАН. 

В Италии мужчина убил украинку, которая работала у него: подробности

Полиция. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в итальянском городе Торре-Аннунциата, который расположен в провинции Неаполь. Как стало известно, вчера, 15 декабря 82-летний местный житель дважды выстрелил из огнестрельного оружия в 67-летнюю украинку. Сообщается, что женщина работала сиделкой у его сестры. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Прибывшие на место преступления правоохранители задержали подозреваемого. Отмечается, что мужчина часто конфликтовал с погибшей. 

Преступление произошло на глазах сестры задержанного, однако та не могла ничего сделать, так как прикована к постели. 

В материале указывается, что мужчина раньше работал учителем математики. По его словам, в день преступления между ним и сиделкой возник конфликт, потому что ему показалось, что та плохо работает. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии произошла трагедия во время школьного праздника. Из-за резкого порыва ветра в воздух поднялся надувной замок с детьми. Батут взлетел на высоту около десяти метров. В результате инцидента пятеро детей погибли от полученных травм. Еще несколько несовершеннолетний получили ранения и были госпитализированы. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что неподалёку от столицы Доминиканской Республики потерпел крушение небольшой самолет. По предварительным данным он направлялся в США, однако рухнул спустя несколько минут полета. В авиакатастрофе погибло девять человек. Отмечается, что среди жертв есть несовершеннолетние. 


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Источник: https://www.unian.net/incidents/v-italii-muzhchina-zastrelil-ukrainku-kotoraya-uhazhivala-za-ego-sestroy-novosti-ukraina-11644990.html
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