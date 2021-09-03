В Новой Зеландии мужчина резал посетителей супермаркета: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

В Новой Зеландии злоумышленник напал с ножом на посетителей супермаркета. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

В Новой Зеландии мужчина устроил резню в супермаркете. Фото: New Zealand Herald / Alex Burton

Как стало известно, инцидент произошел в городе Окленд, что на северо-западе страны. Сообщается, что в одном из супермаркетов произошло вооруженное нападение.

Злоумышленник нанёс ножевые ранения шести посетителям магазина. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые применили огнестрельное оружие против преступника. Он был застрелен на месте.

Трое человек были доставлены в медицинское учреждение в критическом состоянии и еще двое получили ранения средней тяжести. Премьер-министр Новой Зеландии назвала данный инцидент терактом. По её словам, нападавший был сторонником террористической организации ИГИЛ.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Нигерии вооруженная группа людей похитила десятки школьников прямиком из учебного заведения. Сообщается, что группа неизвестных ворвалась в здание школы и вывела из неё 73 ребёнка. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что группировка "Исламское государство" сообщила, что берет на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула. В заявлении, которое распространили террористы, указывается, что они выстрели шестью ракетами "Катюша" по территории международного аэропорта. Представители США рассказали, что их системы противоракетной обороны смогли перехватить пять ракет. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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