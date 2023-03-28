Беларусь через три дня ответила на размещение ядерного вооружения на своей территории

Министерство иностранных дел Белоруссии 28 марта опубликовало свою реакцию на сообщение Владимира Путина о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Беларуси.

МИД Белоруссии. Фото из открытых источников

Прессслужба МИД Беларуси ответила на вопросы агентства "ТАСС" о реакции Запада на сообщения о размещении тактического ядерного оружия Российской Федерации на территории Беларуси.

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В Министерстве иностранных дел Беларуси отметили, что их страна испытывает большое информационное, политическое и экономическое давление со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, стран НАТО и членов ЕС. Такие действия МИД называет прямым вмешательством внутренние дела страны и критикует односторонние санкции против Беларуси, а также упоминает о наращивании сил НАТО вблизи границ страны. Таким образом МИД Беларуси сообщает, что "принимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности".

"Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом" — сообщает МИД Беларуси и добавляет, что "размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними… никоим образом не противоречит положениям статей I и II ДНЯО".

Напомним, что 25 марта президент Российской Федерации сообщил о размещении ядерного вооружения на территории Беларуси. По словам Путина, проект реализуют после строительства соответствующего хранилища, которое будет закончено до 1 июля 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусские пограничники возмущены действиями Польши.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на размещение российского ядерного оружия в Беларуси.