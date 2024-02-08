Беларусь перекидывает технику на границу с Украиной. Пограничники ответили действительно ли это так

Мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" сообщил, что Беларусь вроде бы начала перемещать военную технику ближе к границе с Украиной. При этом там отметили, что в селе Саки Брестской области проходят военные учения. Туда якобы отправили мотострелковую роту одной из механизированных бригад западного оперативного командования.

Беларусь проводит учения

Вместе с тем, в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что сообщение белорусского мониторингового канала касалось учений вблизи Бреста, а не собственно украинской границы.

По его словам, на данный момент, Украина не зафиксировала какую-либо группировку, которую бы перебрасывали к украинской границе. Также, добавил Демченко, не фиксируется и перемещение техники или личного состава на территории Беларуси.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что если президент РФ Владимир Путин договорится с Александром Лукашенко о вступлении его армии в войну с Украиной, то он не сможет предоставить много военных на фронт . Как считают военные эксперты, вообще нет никаких гарантий, что белорусские солдаты будут воевать с ВСУ.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в ВСУ не исключают возможность повторного наступления на Киев. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, военные никогда не исключали повторного похода на столицу со стороны Беларуси.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна безвозмездно получила от России ядерные ракеты "Искандер". Он подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения протокола. Также необходимы резолюции нескольких чиновников для приведения этих вооружений в действие.



