Белорусская армия обслуживает захватчиков из России, удерживаемых на территории Беларуси для поддержки режима Александра Лукашенко.

Беларусь - один из главных союзников РФ. Фото из открытых источников

По информации Центра национального сопротивления, представители белорусских Сил специальных операций обеспечивают охрану военных частей ВС РФ, незаконно находящихся в Беларуси.

В то же время, отмечает Центр сопротивления, белорусские части обеспечивают российским оккупантам логистику, фактически занимаясь доставкой.

В Центре сопротивления отметили, что так выглядит кремлевское "братство", когда белорусы работают "обслугой" для "старших братьев", прибывших для обеспечения власти московского ставленника.

Центр национального сопротивления призвал белорусских граждан и дальше сообщать о процессах в российской армии и ее передвижении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.

