Лукашенко переживает за свое будущее: какой закон хотят принять в Беларуси

В Беларуси решили дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей ответственность за насилие, угрозы, оскорбления в сторону экс-президента страны. Текст предложенных изменений появился на белорусском Национальном правовом интернет-портале 12 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в соответствующем проекте Закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

На прошлой неделе законопроект направил в Национальное собрание беларусский диктатор Александр Лукашенко. В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 366-1.

Таким образом, предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 8 лет за "насилие, угрозу насилием, уничтожение или повреждение имущества" президента Беларуси, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно за его отставку или стойкую неспособность из-за состояния здоровья исполнять обязанности.

Кроме этого, Александр Лукашенко хочет дополнить статьи 367 (клевета на президента) и 368 (оскорбление президента). Так, за клевету, оскорбление экс-президента или членов его семьи предлагается усилить ответственность.

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