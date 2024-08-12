logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко переживает за свое будущее: какой закон хотят принять в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко переживает за свое будущее: какой закон хотят принять в Беларуси

Александр Лукашенко боится угроз и оскорблений даже на пенсии

сегодня, 16:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Беларуси решили дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей ответственность за насилие, угрозы, оскорбления в сторону экс-президента страны. Текст предложенных изменений появился на белорусском Национальном правовом интернет-портале 12 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в соответствующем проекте Закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Лукашенко переживает за свое будущее: какой закон хотят принять в Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

На прошлой неделе законопроект направил в Национальное собрание беларусский диктатор Александр Лукашенко. В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 366-1.

Таким образом, предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 8 лет за "насилие, угрозу насилием, уничтожение или повреждение имущества" президента Беларуси, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно за его отставку или стойкую неспособность из-за состояния здоровья исполнять обязанности.

Кроме этого, Александр Лукашенко хочет дополнить статьи 367 (клевета на президента) и 368 (оскорбление президента). Так, за клевету, оскорбление экс-президента или членов его семьи предлагается усилить ответственность.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко распорядился начать стягивать войска к границе с Украиной: что известно.

Также издание "Комментарии" сообщало – силы ВВС и войск ПВО Беларуси переведены в повышенную боевую готовность: что испугался Лукашенко.

Ранее "Комментарии" писали — "всякое бывает": Александр Лукашенко посоветовал белорусам готовиться к новому президенту.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости