Белорусский оппозиционер: Лукашенко активно готовится к войне

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко активно готовится к военным действиям и для этого, в частности, изменяет законодательство страны, отмечает Павел Латушко. По его словам, уже создано народное ополчение, введена смертная казнь за измену родине для военнослужащих, кроме того, значительно усилено вооружение Вооруженных сил Беларуси.

Через два-три года Лукашенко будет готов к войне

Также, как подчеркнул Латушко, на территории Беларуси перманентно проходили и проходят военные учения на всех полигонах страны.

"Вложен огромный ресурс в Вооруженные силы, сейчас вкладывается пропагандистский информационный ресурс для того, чтобы изменить сознание белорусов. Поэтому мой прогноз – Лукашенко готовится к войне, и через два-три года это вполне реальный сценарий",

– подчеркнул он.

Также оппозиционер подчеркнул, что в новой военной доктрине Белоруссии теперь практически все страны рассматриваются как потенциальные враги, за исключением России.

"Лукашенко прямо говорит, что у нас есть недружественные страны, такие как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина, США, Великобритания – в целом блок НАТО. То есть это системная работа, которая проходит перед носом НАТО, Запада",

– отметил Латушко.

Вместе с тем он добавил, что почему-то Запад не обращает внимание на проблему Лукашенко, как будто ее и не существует.

Напомним, портал "Комментарии" сообщил , что если президент РФ Владимир Путин договорится с Александром Лукашенко о вступлении его армии в войну с Украиной, то он не сможет предоставить много военных на фронт. По информации экспертов, сейчас в армии Беларуси есть четыре мотострелковых бригады, которые готовы к боевым действиям. В одной бригаде преимущественно 4-5 тыс. человек. Соответственно четыре бригады – это 16-20 тысяч. Вряд ли Лукашенко снимет все свои боеспособные войска с польской или литовской границы и отправит их воевать в Украину.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко во время встречи с Путиным взялся анализировать причины последних вооруженных конфликтов в мире. Так, по его словам, "наблюдается переход к многополярному мироустройству, но нынешний монополист пытается удержать однополярную модель разными способами, включая вооруженные конфликты".





