Блеф или реальная угроза: какова вероятность, что теперь Беларусь вступит в войну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал указания усилить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях у украинской границы. Какова вероятность и последствия вступления Беларуси в войну? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Войска Беларуси. Фото: из открытых источников

В ближайшее время действия с территории Беларуси против нас производиться не будут

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что, если белорусский диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины, его армия будет разбита. И атаковать вражеские объекты при агрессии со стороны Беларуси можно будет без дополнительных разрешений.

"Можно с большой вероятностью быть уверенным, что в ближайшее время действия с территории Беларуси против нас проводиться не будут, особенно по суше. Ведь в противном случае мы можем использовать 51 статью устава Организации Объединенных Наций о самообороне и имеем право атаковать любые военные объекты на территории агрессора. Для этого не нужно дополнительных разрешений", – сказал Гетьман.

Эксперт отметил, что в случае нападения украинские военные нанесут ответный удар, и армия Беларуси будет разбита.

"Если мы с нашими партнерами договорились не использовать определенные виды вооружения, то с собственным вооружением, извините, мы руководствуемся статьями международного права, то есть уставом ООН. Лукашенко поймет, что если он полезет со своей территории, и из Беларуси будет хоть что-то сделано, не только что-то прилетит, то мы сразу будем отвечать ударом. Он видит сейчас, что если Украина нанесет ответный удар, белорусская армия при всех ее возможностях будет разбита очень быстро", – констатировал Алексей Гетьман.

Лукашенко решили вернуть в игру

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" заявил, что Беларусь начала стягивать войска к границам с Украиной, чтобы заставить Генштаб ВСУ оттянуть военных из Курской области РФ.

"По моему большому убеждению, Российская Федерация, Кремль осознают, что не могут вытянуть ситуацию сейчас с Курском теми силами, которые у них есть, а опрокидывание людей, техники, амуниции по другим направлениям уже происходит, и это может негативно сказаться для них на тех направлениях. Поэтому вероятно было принято решение: возвращать в эту игру Беларусь, Лукашенко, чтобы он начал напрягать ситуацию — вроде бы в ответ на провокацию Украины увеличивать количество войск на границе с Украиной — в Гомеле, Мозеле — Черниговской, Киевской области соответственно", — пояснил эксперт.

По словам Ступака, таким путем российские оккупанты пытаются заставить командование Украины нервничать и быть в режиме турбулентности.

"Я думаю, что это блеф, такая игра: кто хлопнет глазами первым. Уверен, что Беларусь не преследует цель наступать на территорию Украины, — это импровизация, спектакль — только для того, чтобы наш Генштаб забрал свои войска. Поэтому я очень хочу верить, что наш Генштаб на эту, извините, "замануху" не поведет и продолжит то, что делает в Курской области", — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что ситуация на границе не свидетельствует о том, что планируется наступление со стороны Беларуси. Там находятся войска только Республики Беларусь, есть часть сил специальных операций, часть сухопутных войск и какая-то часть тяжелой техники, русских войск там нет. Это все войска, собранные за тревогой: в субботу объявили, что, мол, собирайтесь – буквально, кто в чем был одет, в том и уехал. То есть, для того чтобы подготовить наступление, нужно большое накопление сил, ресурсов. На сегодня этого действительно нет.

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