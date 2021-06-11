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Главная Новости Мир Беларусь Боевики "ЛНР" хотят от Беларуси выдачи Протасевича для суда: что известно
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Боевики "ЛНР" хотят от Беларуси выдачи Протасевича для суда: что известно

Российские оккупанты заявляют, что уже полным ходом сотрудничают с белорусским следствием насчет задержанного оппозиционера

сегодня, 16:41
Автор:

Вечканова Елена

Дело белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича наделало немало шума во всем мире. Несмотря на это, парень продолжает находиться в застенках минской тюрьмы, а оккупационная власть т.н. "ЛНР" планирует его экстрадицию, дабы судить по своим законам. Такую информацию сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".

Боевики "ЛНР" хотят от Беларуси выдачи Протасевича для суда: что известно

"ЛНР" хочет суда над Протасевичем на своей территории. Коллаж: 24 канал

По словам представителя "ЛНР" Родиона Мирошника, их местные "правоохранительные органы" уже начали следственную работу над возможно совершенными Протасевичем преступлениями. Судя по всему, сейчас пытаются уладить все моменты насчет документов, а затем попробуют добиться возможности устроить задержанному оппозиционеру допрос.

Как известно, пророссийские боевики в ОРДЛО "оживились" насчет личности Романа Протасевича, когда зашла речь о его вероятном участии в войне на Донбассе. Как оказалось, он сражался за территориальную целостность Украины в составе известного отечественного полка "Азов".

При этом в самопровозглашенной "ЛНР" уверены, что судить задержанного белоруса должны именно на территории оккупированных Россией территорией. Как говорит Родион Мирошник, "претензий" достаточно не только у их "власти", но и у соседней "ДНР".

Также представитель боевиков убежден, что вместе с Протасевичем за якобы "преступления" против армии "Л-ДНР" должны ответить и другие члены "Азова". К слову, любая символика этого военного подразделения запрещена и считается экстремистской в России.

Отметим, что согласно белорусским законам Роман Протасевич может получить внушительный тюремный срок — от минимум 20 лет заключения и даже до пожизненного. Где именно будет проходить судебный процесс над задержанным оппозиционером, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как эксперты отнеслись к недавнему интервью Протасевича провластному белорусскому телеканалу. О чем свидетельствуют различные высказывания белоруса, а также признаки пыток, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, насколько реальной, по мнению специалистов, является возможность передачи Романа Протасевича лукашенковским режимом в "ЛНР".


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Источник: https://ria.ru/20210611/donbass-1736630992.html
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