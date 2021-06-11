Боевики "ЛНР" хотят от Беларуси выдачи Протасевича для суда: что известно

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Вечканова Елена
Дело белорусского
оппозиционного журналиста Романа Протасевича наделало немало шума во всем мире.
Несмотря на это, парень продолжает находиться в застенках минской тюрьмы, а
оккупационная власть т.н. "ЛНР" планирует его экстрадицию, дабы судить по
своим законам. Такую информацию сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".
"ЛНР" хочет суда над Протасевичем на своей территории. Коллаж: 24 канал
По словам
представителя "ЛНР" Родиона Мирошника, их местные "правоохранительные органы"
уже начали следственную работу над возможно совершенными Протасевичем преступлениями.
Судя по всему, сейчас пытаются уладить все моменты насчет документов, а затем попробуют
добиться возможности устроить задержанному оппозиционеру допрос.
Как известно, пророссийские
боевики в ОРДЛО "оживились" насчет личности Романа Протасевича, когда зашла речь
о его вероятном участии в войне на Донбассе. Как оказалось, он сражался за
территориальную целостность Украины в составе известного отечественного полка "Азов".
При этом в
самопровозглашенной "ЛНР" уверены, что судить задержанного белоруса должны именно
на территории оккупированных Россией территорией. Как говорит Родион Мирошник, "претензий"
достаточно не только у их "власти", но и у соседней "ДНР".
Также представитель
боевиков убежден, что вместе с Протасевичем за якобы "преступления" против
армии "Л-ДНР" должны ответить и другие члены "Азова". К слову, любая символика
этого военного подразделения запрещена и считается экстремистской в России.
Отметим, что
согласно белорусским законам Роман Протасевич может получить внушительный тюремный
срок — от минимум 20 лет заключения и даже до пожизненного. Где именно будет
проходить судебный процесс над задержанным оппозиционером, пока неизвестно.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, как эксперты отнеслись к недавнему интервью Протасевича провластному белорусскому телеканалу. О чем свидетельствуют различные высказывания белоруса, а также признаки пыток, узнавайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете прочесть о том, насколько реальной, по мнению специалистов, является возможность передачи Романа Протасевича лукашенковским режимом в "ЛНР".
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