Боевики "ЛНР" хотят от Беларуси выдачи Протасевича для суда: что известно

Дело белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича наделало немало шума во всем мире. Несмотря на это, парень продолжает находиться в застенках минской тюрьмы, а оккупационная власть т.н. "ЛНР" планирует его экстрадицию, дабы судить по своим законам. Такую информацию сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".



"ЛНР" хочет суда над Протасевичем на своей территории. Коллаж: 24 канал

По словам представителя "ЛНР" Родиона Мирошника, их местные "правоохранительные органы" уже начали следственную работу над возможно совершенными Протасевичем преступлениями. Судя по всему, сейчас пытаются уладить все моменты насчет документов, а затем попробуют добиться возможности устроить задержанному оппозиционеру допрос.

Как известно, пророссийские боевики в ОРДЛО "оживились" насчет личности Романа Протасевича, когда зашла речь о его вероятном участии в войне на Донбассе. Как оказалось, он сражался за территориальную целостность Украины в составе известного отечественного полка "Азов".

При этом в самопровозглашенной "ЛНР" уверены, что судить задержанного белоруса должны именно на территории оккупированных Россией территорией. Как говорит Родион Мирошник, "претензий" достаточно не только у их "власти", но и у соседней "ДНР".

Также представитель боевиков убежден, что вместе с Протасевичем за якобы "преступления" против армии "Л-ДНР" должны ответить и другие члены "Азова". К слову, любая символика этого военного подразделения запрещена и считается экстремистской в России.

Отметим, что согласно белорусским законам Роман Протасевич может получить внушительный тюремный срок — от минимум 20 лет заключения и даже до пожизненного. Где именно будет проходить судебный процесс над задержанным оппозиционером, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как эксперты отнеслись к недавнему интервью Протасевича провластному белорусскому телеканалу. О чем свидетельствуют различные высказывания белоруса, а также признаки пыток, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, насколько реальной, по мнению специалистов, является возможность передачи Романа Протасевича лукашенковским режимом в "ЛНР".

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