Интервью Романа Протасевича: что на самом деле стоит за пытками над журналистом

Задержанный в Минске 23 мая бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич "признал свою вину" по статье об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, а также заявил о конфликтах внутри оппозиции.

Интервью Романа Протасевича. Колаж "Коментарі" Д.Романюк

Видео интервью Протасевича, который расплакался во время беседы, опубликовал провластный телеканал ОНТ. Отец Романа — Дмитрий Протасевич — уверен, что его сына заставили сделать подобные признания.

Эксперты для издания "Комментарии" оценили выход интервью и рассказали, какие могут быть последствия.

Пытки и издевательства над Протасевичем являются всего лишь частью государственно-олигархической войны, основным бенефициаром которой является Владимир Путин и его миньоны

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин считает, что после этого интервью стали очевидны настоящие причины ареста Протасевича.

"Как бы жестоко это не звучало, но анализируя опубликованный в Youtube допрос Романа Протасевича, необходимо на время абстрагироваться от трагедии конкретного юноши и его девушки, попавших в лапы палачей — и подумать о миллионах белорусов, попавших в жестокую "мясорубку" из-за денег. На мой взгляд, вне всяких сомнений, ключевым эпизодом этого видео являются не мужские слезы и не признаки пыток, которые видны невооруженным взглядом. Главным в видео является эпизод, который за последние 12 часов стал самым обсуждаемым на ряде российских медиа-площадок и телеграм-каналов, которые находятся под контролем российских спецслужб".

По словам Дмитрий Золотухина, это эпизод, в котором Роман Протасевич говорит, что деятельность Telegram-канала NEXTA якобы финансировалась представителями российской компании “Уралкалий”. В частности, белорусский оппозиционный Telegram-канал публиковал материалы, направленные против российского олигарха Михаила Гуцериева, владельца британской компании "GCM Global Energy Inc.", которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане.

"В 2011 году в Беларуси была зарегистрирована компания "Славкалий", которая является дочерней компанией британской “GMC Global Energy” Гуцериева. С ее помощью Гуцериев, практически, поставил под свой контроль добычу и экспорт полезных ископаемых в Беларуси, обеспечивая инвестиции в республику на уровне миллиардов долларов. Он же обеспечивает поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси, с помощью своей другой компании “Русснефть”. Иными словами, Гуцериев и является теми “стальными яйцами Лукашенко”, о которых заявил Роман Протасевич. Именно в них находится “игла Кощеева” предпоследнего диктатора Европы", — поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что Гуцериев обеспечивает предсказуемость будущего Лукашенко и его семьи. И является бенефициаром активов Лукашенко точно так же, как Ротенберг и Пономаренко являются формальными владельцами “дворца Путина” на мысе Идокопас.

"Конечно же, именно по этой причине Гуцериев является главной мишенью Кремля. Убрав Гуцериева из уравнения, отдельные российские акторы добились бы сговорчивости Лукашенко", — считает Дмитрий Золотухин.

На кону, по его мнению, даже не “союзное государство России и Беларуси”, а миллиарды долларов прибыли от экспорта калийных удобрений, которые теряет российская компания “Уралкалий” по причине того, что Гуцериев демпингует цены на мировых рынках. Война между “Уралкалием” и Гуцериевым идет с 2013-го года, подчеркивает эксперт.

"Таким образом, видео с Романом Протасевичем, которое появилось сразу же после встречи главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, прямо указывает на то, что пытки и издевательства над Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой являются всего лишь частью государственно-олигархической войны, основным бенефициаром которой является Владимир Путин и его миньоны. Ведь Михаил Гуцериев является именно российским олигархом, — отмечает Дмитрий Золотухин. — Я продолжаю утверждать, что политические лидеры стран Европы и США имеют всю эту информацию, но не готовы реально бороться за жизни невинных граждан, ставших жертвами двух чудовищ. Причиной тому — большие деньги, которыми ворочает на западе Михаил Гуцериев и такие, как он".

Основная цель — это легитимизировать уголовный процесс в отношении Романа и не допустить введение против Беларуси дополнительных экономических санкций

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак акцентирует, что все видео с признаниями и раскаяниями Романа Протасевича направлены на внешнего потребителя.

"Роман Протасевич — ещё очень молодой человек и при этом совсем неопытный революционер. Одно дело всячески критиковать белорусскую систему в соцсетях, при этом физически находясь в другой стране, а другое дело — лично попасть в застенки этой самой системы. У КГБ Республики Белоруссии, за более чем столетний опыт работы, накопились самые разнообразные формы и методы давления на заключённого с целью ввести его в состояние фрустрации, дезориентации и в конце концов полностью подавить его волю. На последнем видео Роман полностью сознается в совершении преступлений, при этом осторожно демонстрируя на своих руках следы пыток", — подчеркивает Иван Ступак.

По мнению эксперта, Лукашенко важно убедить весь мир в правильности своих действий — и при этом предоставить убедительные (с точки зрения белорусского режима) доказательства. А ещё лучше — с "чистосердечным признанием" самого "преступника".

Иван Ступак резюмирует: "Основная цель — это легитимизировать уголовный процесс в отношении Романа и не допустить введение против Беларуси дополнительных экономических санкций. Старая советская максима (от лат. propositio maxima – высший принцип; всеобщее жизненное правило, субъективный принцип воли, краткое изречение – прим. ред.) гласит: "чистосердечное признание своей вины — первый шаг в тюрьму". И Роман Протасевич этот шаг уверенно сделал".

Ранее портал "Комментарии" писал: допрос Протасевича следователями "ЛНР": что стоит за подобными решениями Лукашенко.





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