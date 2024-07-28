Болен ли Лукашенко: оппозиционеры указывают на тревожные признаки

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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Российские СМИ опубликовали новую фотографию белорусского диктатора Александра Лукашенко, возобновившую дискуссии о его состоянии здоровья. Белорусские оппозиционеры в своих соцсетях считают, что Лукашенко выглядит плохо.
Слухи о болезни Лукашенко ходят давно и усилились после его визита в Казахстан, во время которого он якобы заболел. Сам Лукашенко во время ежегодного фестиваля в своем родном городе признался, что переживает "трудные дни".
Новые фотографии Александра Лукашенко, сделанные во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Карелии, еще больше подогревают эти предположения. Белорусские СМИ показывали одно фото, а российские опубликовали другое, на котором диктатор без фотошопа.
Еще один белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка опубликовал запись встречи Лукашенко и Путина.
Также "Комментарии" писали о неожиданном признании белорусского диктатора Александра Лукашенко во время его посещения молочного завода.
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