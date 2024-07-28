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Болен ли Лукашенко: оппозиционеры указывают на тревожные признаки

Белорусские оппозиционеры уверены, что Александр Лукашенко болен и его состояние ухудшается.

сегодня, 13:44
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Автор:
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Slava Kot

Болен ли Лукашенко: оппозиционеры указывают на тревожные признаки

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Российские СМИ опубликовали новую фотографию белорусского диктатора Александра Лукашенко, возобновившую дискуссии о его состоянии здоровья. Белорусские оппозиционеры в своих соцсетях считают, что Лукашенко выглядит плохо.

Слухи о болезни Лукашенко ходят давно и усилились после его визита в Казахстан, во время которого он якобы заболел. Сам Лукашенко во время ежегодного фестиваля в своем родном городе признался, что переживает "трудные дни".

Новые фотографии Александра Лукашенко, сделанные во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Карелии, еще больше подогревают эти предположения. Белорусские СМИ показывали одно фото, а российские опубликовали другое, на котором диктатор без фотошопа.

"Российская пропаганда показала настоящее фото Лукашенко. Это не случайность. Диктатор выглядит плохо и это очень заметно. Наши источники сообщают, что у него сахарный диабет", — пишет белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Еще один белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка опубликовал запись встречи Лукашенко и Путина.

"Лукашенко выглядит болезненным. У это него длится уже некоторое время. Его редко можно увидеть без фотошопа", — говорится в описании видео.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2023 году Лукашенко якобы попал в больницу в Москве, а белорусский оппозиционер Валерий Цепкало назвал его "нетранспортабельным пациентом".

Также "Комментарии" писали о неожиданном признании белорусского диктатора Александра Лукашенко во время его посещения молочного завода.



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