Будет ли воевать Беларусь — Лукашенко

Белорусское государство уже находится в состоянии перманентной войны. По крайней мере, именно так, по словам самопровозглашенного главы Республики Беларусь Александра Лукашенко, следует расценивать нынешнюю ситуацию внутри страны. Слова политика передает местный провластный Telegram-канал "Пул первого".



Лукашенко считает, что Беларусь уже давно воюет. Фото из открытых источников

Во время своего выступления перед белорусами, собравшимся у Брестской крепости в годовщину начала атаки Германии на СССР во время Второй мировой войны, Лукашенко отметил, что его не единожды спрашивали, будет ли их государство снова воевать.

Политик считает, что РБ уже давно находится в состоянии войны, однако сейчас она совершенно иная, нежели в 1941 году, более гибридная.

Отметим, что во время своего спича Александр Лукашенко не один раз упомянул некого аморфного врага. Не называя никого конкретного, самопровозглашенный президент отметил, что некие "они" больше не рискнут начать войну, жертвуя тысячами солдат.

В нынешнее время, по словам политика, любые военные конфликты начинаются с раскола внутри страны. В качестве примера Лукашенко предложил рассмотреть любую из "цветных" революций, случившихся в мире за последнее десятилетие.

Непризнанный глава РБ уверен, что все подобные события были сделаны для того, чтобы "взорвать общество изнутри". Затем якобы все те же неназванные "они" должны прийти в страну, где есть конфликт, в роли спасителя.

При этом, по мнению Александра Лукашенко, у Беларуси получилось показать себя еще сильнее, чем в 1941 году, когда пришлось противостоять нацистской Германии. Политик подчеркнул, что Беларусь является суверенным независимым государством, и ждать врага, который может рискнуть прорваться внутри, здесь никто не будет.

Отметим, что уже в четверг, 22 июня, Лукашенко во время очередного визита в один из регионов РБ не исключил вероятности введения военного положения в стране. Такое решение он связывает с вероятным объявлением дополнительных экономических санкций против власти Беларуси.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем не так давно Александр Лукашенко попытался "припугнуть" официальный Киев. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие вещи в Беларуси хотят приравнять к экстремистским.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!