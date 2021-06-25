Дело Протасевича: как задержанному белорусу изменили меру пресечения

Без снятия обвинений, но и вне тюремных стен — в таком состоянии находятся главные действующие лица недавней принудительной посадки самолета на территории Беларуси. Как сообщает информационная служба BBC, оппозиционеру Роману Протасевичу и его девушке Софии Сапеге сменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на домашний арест.



Роман Протасевич и София Сапега переведены под домашний арест. Фото из открытых источников

В данный момент ранее задержанные молодые люди находятся в специальных съемных квартирах на территории Минска. По словам родителей Сапеги, София вышла из тюрьмы уже несколько дней как. При чем смена меры пресечения была внезапна для всех, даже для самых арестантов режима Александра Лукашенко.

Сергей Дудич, являющийся отчимом Софии, говорит, что они виделись с дочерью и даже смогли сходить в ресторан. Правоохранители не ограничивали их совместное пребывание во времени. Мужчина не скрывает своей радости за улучшение условий пребывания Софии Сапеги под арестом и надеется, что вскоре с нее будут сняты любые обвинения.

На днях, скорее всего, к ней на встречу может прибыть российский консул, дабы уладить некоторые особо сложные вопросы.

Под домашним арестом находится и сам Протасевич, при этом живет, разумеется, в другой квартире. Можно ли Роману встречаться с Софией, не сообщается. Вместе с этим в СМИ появляются заявления о том, что при встрече с родителями в ресторане София якобы присутствовала с кем-то, весьма похожим на белорусского оппозиционера.

Отметим, что родители Романа Протасевича сейчас находятся в Польше. Приехать в Беларусь, дабы увидеть сына, у них нет возможности. При этом их категорически плохо информируют о его нынешнем состоянии.

Согласно словам Дмитрия Протасевича, отца оппозиционера, задержанные режимом Лукашенко ребята по-прежнему полностью контролируются властями. Единственное, что известно — это изменение меры пресечения. В остальном же ни правоохранители, ни даже адвокат Романа особых сведений родителям о нем не предоставляют.

Благодаря общению представителей штаба лидерки белорусской оппозиции Светланы Тихановской с родителями Протасевича стало также известно, что Роман якобы вынужден жить в одной комнате с сотрудниками Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ РБ).

Какое будущее ожидает Протасевича и Сапегу, пока неизвестно, ведь расследование продолжается. Предполагается, что над домашний арест их могли перевести исключительно ради снижения давления на экономику Беларуси иностранными партнерами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, собирается ли Беларусь, по мнению Александра Лукашенко, когда-либо воевать. Подробности — в нашем материале.

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