Действительно ли Беларусь готовится к войне: о чем говорят заявления и действия Лукашенко

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который недавно заявил, что РБ стремится к миру, но готовится к войне (из-за якобы угрозы от других стран), подписал закон, согласно которому в повестки военнообязанным будут приходить через SMS-сообщение. О чем говорят последние действия и заявления Лукашенко? Чего в обозримом будущем ожидать от Беларуси? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш считает, что подготовка к войне (вернее то, что кажется таковой), на самом деле – скорее мероприятия, которые Лукашенко реализует, надеясь получить поддержку Кремля на будущих президентских выборах в 2025 году.
А потому, поясняет Сергей Гармаш, то, что сейчас Лукашенко подписал закон о повестках через SMS, не следует рассматривать как подготовку войны с Украиной.
Именно так, уверен он, следует воспринимать последние заявления и действия Лукашенко – скорее для неучастия в войне, чем для участия.
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко поясняет:
На самом деле, отмечает эксперт, Лукашенко прекрасно понимает, что белорусский народ категорически не хочет вступать в войну, что армия – не готова (там же в основе не контрактники, а призывники).
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Лукашенко снова пугает войной: увеличится ли угроза из Беларуси.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!