Действительно ли Беларусь готовится к войне: о чем говорят заявления и действия Лукашенко

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который недавно заявил, что РБ стремится к миру, но готовится к войне (из-за якобы угрозы от других стран), подписал закон, согласно которому в повестки военнообязанным будут приходить через SMS-сообщение. О чем говорят последние действия и заявления Лукашенко? Чего в обозримом будущем ожидать от Беларуси? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко делает то, что выгодно ему в данный отрезок времени

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш считает, что подготовка к войне (вернее то, что кажется таковой), на самом деле – скорее мероприятия, которые Лукашенко реализует, надеясь получить поддержку Кремля на будущих президентских выборах в 2025 году.

"По действиям Лукашенко сейчас можно сделать выводы, что Путин не принял окончательного решения о его поддержке, – отмечает эксперт. – И Лукашенко, с одной стороны, пытается обезопаситься на случай своего неучастия в выборах (пару месяцев назад им был подписан закон о гарантиях для главы государстве и членов его семьи после отставки), с другой – показать Москве, что он ей нужен. Что он действует в формате, который от него хочет Кремль, а именно – военной мобилизации общества".

А потому, поясняет Сергей Гармаш, то, что сейчас Лукашенко подписал закон о повестках через SMS, не следует рассматривать как подготовку войны с Украиной.

"Как политик Лукашенко – беспринципен, делает то, что выгодно ему в данный отрезок времени и в конкретных обстоятельствах, сложившихся в данный момент. Так что он показывает Путину, что верен ему, что готов бросить Беларусь в пламя войны. Но как опытный политик, Лукашенко прекрасно понимает, что прямая война с Украиной – конец не только его режиму, но и даже такой символической независимости Беларуси как сейчас. А потому он не заинтересован в войне. И, если удержится у власти, предпримет всё, чтоб РБ не принимала в ней участия", – прогнозирует эксперт.

Именно так, уверен он, следует воспринимать последние заявления и действия Лукашенко – скорее для неучастия в войне, чем для участия.

"Понты для приезжих" в исполнении Лукашенко

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко поясняет:

"Я уверен, что вся военная чепуха, которая извергается последнее время изо рта Лукашенко, это "понты для приезжих", как говорят в Одессе".

На самом деле, отмечает эксперт, Лукашенко прекрасно понимает, что белорусский народ категорически не хочет вступать в войну, что армия – не готова (там же в основе не контрактники, а призывники).

"Так что это скорее бряцанье оружием, надувание щек. Лукашенко не впервые поступает подобным образом. Но это скорее бег на месте, чем конкретное движение в сторону агрессии против Украины или тех же стран Запада", – считает Виктор Бобыренко.

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