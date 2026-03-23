Действительно ли готовиться встреча Трампа с Лукашенко: в США дали ответ

Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон в самом деле рассматривает возможность пригласить белорусского диктатора Александра Лукашенко на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США Джон Коул.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Спецпосланник рассказал, что обсуждение такого шага продолжаются уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.
самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп предложил ему "большое соглашение". Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время общения с журналистами.
Белорусский диктатор отметил, что американцы во время переговоров от имени Трампа предложили заключить "большое соглашение", в котором будет освещен ряд вопросов, стоящих на повестке дня переговоров между странами. Документ якобы включает освобождение заключенных, возобновление работы посольства США в Беларуси и вопросы ядерных материалов.
Администрация Дональда Трампа активно налаживает диалог с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. С одной стороны, благодаря этой коммуникации удалось уволить сотни политзаключенных, но есть нюанс: в обмен на свободу людей белорусский диктатор легитимирует и укрепляет свой режим. Почему Трамп снял санкции с Белоруссии и какую хитрость задумал?