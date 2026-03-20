Лукашенко намекает на "большое соглашение" с Трампом: детали

Кравцев Сергей
Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп предложил ему "большое соглашение". Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время общения с журналистами.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Белорусский диктатор отметил, что американцы во время переговоров от имени Трампа предложили заключить "большое соглашение", в котором будет освещен ряд вопросов, стоящих на повестке дня переговоров между странами.
Документ якобы включает освобождение заключенных, возобновление работы посольства США в Беларуси и вопросы ядерных материалов.
Диктатор добавил, что Беларусь определила свои интересы и направила США соответствующие предложения. Они прорабатываются.
спецпредставитель президента США по делам Беларуси Джон Коул прибыл в Минск, где обсудил возможный визит диктатора Александра Лукашенко в Соединенные Штаты.
