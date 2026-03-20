Лукашенко намекает на "большое соглашение" с Трампом: детали

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп предложил ему "большое соглашение". Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время общения с журналистами.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский диктатор отметил, что американцы во время переговоров от имени Трампа предложили заключить "большое соглашение", в котором будет освещен ряд вопросов, стоящих на повестке дня переговоров между странами.

Документ якобы включает освобождение заключенных, возобновление работы посольства США в Беларуси и вопросы ядерных материалов.

"Я что, буду отказываться? Не то, чтобы я уже там счастлив. Но для Беларуси это важно, и для меня в том числе. Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю. Передайте Дональду, что я согласен подготовить это крупное соглашение", — сказал Александр Лукашенко.

Диктатор добавил, что Беларусь определила свои интересы и направила США соответствующие предложения. Они прорабатываются.

спецпредставитель президента США по делам Беларуси Джон Коул прибыл в Минск, где обсудил возможный визит диктатора Александра Лукашенко в Соединенные Штаты.

"Мы обсудили возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы ее организовать. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп – ред.) постоянно вспоминает президента Лукашенко как своего доброго друга, уважаемого мирового лидера", — подчеркнул Коул.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что союзники до сих пор не могут найти способ возобновить движение через Ормузский пролив, партнеры все же придут к волевому решению и решат проблему. Такое убеждение выразил генсекретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Рolitico.