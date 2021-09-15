Эксперт объяснил, почему произошедшее сегодня на украино-белорусской границе – это самая настоящая провокация

Пограничный комитет Беларуси заявил, что белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины. И хоть в Госпогранслужбе Украины уверяют, что повреждения обнаружили именно украинские пограничники, и что белорусская сторона никаких обвинений или претензий представителям ГПСУ не выдвигала, ситуация неспокойная. Особенно на фоне идущих сейчас российско-белорусских военных учений Запад-2021 и заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что Беларусь планирует закупку российского вооружения, включая зенитные ракетные комплексы С-400. Чтобы разместить их на границе с Украиной. Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировал бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.

Белорусский пограничный знак Фото: GPK.GOV.BY

По мнению эксперта, сообщение Государственного пограничного комитета Республики Беларусь о якобы имевшем место обстреле со стороны территории Украины пограничного столба "Сварынь" с использованием охотничьего ружья, необходимо воспринимать и оценивать исключительно как самую откровенную провокацию.

Иван Ступак считает, что есть важные нюансы, на которые необходимо обратить внимание:

- исходя из опубликованных фотографий, в пограничный столб произведен только один выстрел. Судя по кучности попадания, то стреляли прицельно именно в герб (демонстративно) и с очень близкого расстояния;

- по всем международным правилам, пограничный столб повернут лицевой стороной (гербом) в сторону сопредельного государства. В данном конкретном случае повреждения находятся именно с боковой стороны, а это значит, что стреляли со стороны Республики Беларусь;

- данный инцидент произошёл в тот момент, когда Александр Лукашенко улетел в Таджикистан для участия в саммите ОДКБ.

Эксперт считает, что можно сделать следующие выводы:

1. Мы имеем дело с банальной и очень простой провокацией со стороны спецслужб Республики Беларусь, а также вероятно не без помощи их российских коллег.

2. Провокация с обстрелом государственного символа, хоть и произошла еще 11 сентября, но стала известна в момент отсутствия президента Беларуси, вероятно с целью нагнетания ситуации и формирования у Александра Лукашенко устойчивого негативного восприятия Украины как врага (фотографии на расстоянии всегда более убедительны).

3. Единственным выгодоприобретателем данного инцидента будет только РФ, которой крайне выгодно поддерживать вокруг Александра Лукашенко атмосферу тотальной угрозы со всех сторон.

4. Такая выгода для РФ будет выражаться в безвозвратном (политическом и экономическом) слиянии двух государств, а также увеличении расходов на закупку у РФ современных и крайне дорогостоящих образцов военной техники.

"Я не рассматриваю возможность использование данного инцидента в качестве предлога для вооруженного конфликта между Украиной и Республикой Беларусью. В тоже время, Министерству обороны и МВД Украины определенно стоить принять превентивные меры, и как минимум негласно проверить готовность всех подразделений, несущих службу на участке границы с Республикой Беларусь", – резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал — Беларусь заявила об обстреле пограничной территории со стороны Украины.





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