Евросоюз поддержал санкции против Беларуси

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Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза поддержали санкции против Беларуси. Об этом пишет Reuters.



27 министров иностранных дел стран ЕС приняли решение о введении санкций против лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси. Дипломатический источник сообщил, что министры договорились поручить своему внешнеполитическому подразделению подготовить список лиц, подлежащих внесению в черный список.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси подтвердила предварительные прогнозы о победе Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. Согласно окончательным данным по количеству голосов, действующий президент набрал 80,1% голосов избирателей, а его основная конкурентка от оппозиции Светлана Тихановская – всего 10,1%.

Напомним, что еще до оглашения результатов выборов в Беларуси, в крупнейших городах страны начались массовые протестные движения, их участники заявили о нарушении гражданских прав и свобод, а сами выборы - недемократическими. Самого Лукашенко даже обвиняли в бегстве из страны под давлением оппозиционеров, но он отрицает такой исход своего 26-летнего правления.

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