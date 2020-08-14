Евросоюз поддержал санкции против Беларуси

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Татьяна Веремеева
Фото: Depositphotos
Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза
поддержали санкции против Беларуси. Об этом пишет Reuters.
27 министров иностранных дел стран ЕС приняли решение о
введении санкций против лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси. Дипломатический
источник сообщил, что министры договорились поручить своему внешнеполитическому
подразделению подготовить список лиц, подлежащих внесению в черный список.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 14 августа, Центральная
избирательная комиссия Беларуси подтвердила предварительные прогнозы о победе
Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. Согласно
окончательным данным по количеству голосов, действующий
президент набрал 80,1% голосов избирателей, а его основная конкурентка от оппозиции
Светлана Тихановская – всего 10,1%.
Напомним, что еще до оглашения результатов выборов в Беларуси, в крупнейших городах страны начались массовые протестные движения, их участники заявили о нарушении гражданских прав и свобод, а сами выборы - недемократическими. Самого Лукашенко даже обвиняли в бегстве из страны под давлением оппозиционеров, но он отрицает такой исход своего 26-летнего правления.
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