Как США «подрезали крылья» Лукашенко

В санкционный перечень, который ввели в США в отношении РБ, включены девять человек, три учреждения, также предусмотрена блокировка самолета Лукашенко. Отдельно Государственный департамент США в пятницу ввел визовые ограничения против 14 человек, включая чиновников режима, которые "приобщены к угрозам и запугиваниям белорусского народа", пишут "Комментарии".



Самолет Лукашенко, БелАЗ, МАЗ попали под санкции США

"Эти действия также подчеркивают готовность Соединенных Штатов привлечь к ответственности режим в Минске из-за его соучастия в неоправданной войне, которую Российская Федерация избрала вести против Украины", — говорится в заявлении Минфина США.

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Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отметил, что государственные предприятия Беларуси помогают режиму вести репрессии против народа.

"Мы привержены тому, чтобы вводить расходы на режим Лукашенко за подавление демократии и поддержку войны, которую по собственному выбору ведет Путин", — подчеркнул чиновник.

Так, Белорусский автомобильный завод БелАз, уже находящийся под санкциями ЕС и Канады, а также Минский автомобильный завод МАЗ, попал под санкции США за репрессии против протестующих – работников завода. Оба завода являются значительным источником поступлений для режима.

Вместе с тем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает отличать режим Лукашенко и народ Беларуси. Она на этой неделе находится с визитом в Вашингтоне. В интервью корреспондентке "Голоса Америки" она сказала, что хочет объяснить, что война в Украине не может закончиться без освобождения Беларуси от режима Лукашенко, а также призвала отличать режим самопровозглашенного президента от белорусского народа.

"Иногда мне кажется, что на Беларусь сейчас не обращают внимания, и некоторые политики не понимают, как судьба Беларуси связана с судьбой Украины. Я цель объяснить здесь, что война не может завершиться, пока Беларусь не будет свободной", — говорит Тихановская.

Не забыла лидер белорусской оппозиции и вспомнить Украину.

"Мы как нация всегда были с украинцами. Наши мужественные люди внутри страны, несмотря на репрессии, пытаются помочь украинцам, чем могут в этой ситуации. Поэтому будущее правительство Беларуси наверняка будет иметь хорошие отношения с украинским правительством", — заявила политик.

Как писали "Комментарии", у Украины белорусы сформировали новый зенитный ракетный полк.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что угроза со стороны Беларуси не выглядит неотвратимой, однако армия РФ там постоянно проводит учения и ротацию военнослужащих. Читайте на сайте "Комментарии" — Беларусь покинуло до полумиллиона граждан: В чем причина.