Как США «подрезали крылья» Лукашенко

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Моесеенко Валентина
В санкционный перечень, который ввели в США в отношении РБ, включены девять человек, три учреждения, также предусмотрена блокировка самолета Лукашенко. Отдельно Государственный департамент США в пятницу ввел визовые ограничения против 14 человек, включая чиновников режима, которые "приобщены к угрозам и запугиваниям белорусского народа", пишут "Комментарии".
Самолет Лукашенко, БелАЗ, МАЗ попали под санкции США
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Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отметил, что государственные предприятия Беларуси помогают режиму вести репрессии против народа.
Так, Белорусский автомобильный завод БелАз, уже находящийся под санкциями ЕС и Канады, а также Минский автомобильный завод МАЗ, попал под санкции США за репрессии против протестующих – работников завода. Оба завода являются значительным источником поступлений для режима.
Вместе с тем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает отличать режим Лукашенко и народ Беларуси. Она на этой неделе находится с визитом в Вашингтоне. В интервью корреспондентке "Голоса Америки" она сказала, что хочет объяснить, что война в Украине не может закончиться без освобождения Беларуси от режима Лукашенко, а также призвала отличать режим самопровозглашенного президента от белорусского народа.
Не забыла лидер белорусской оппозиции и вспомнить Украину.
Как писали "Комментарии", у Украины белорусы сформировали новый зенитный ракетный полк.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что угроза со стороны Беларуси не выглядит неотвратимой, однако армия РФ там постоянно проводит учения и ротацию военнослужащих. Читайте на сайте "Комментарии" — Беларусь покинуло до полумиллиона граждан: В чем причина.
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