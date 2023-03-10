Какую провокацию Кремль готовит с Беларуси – о чем говорят заявления и действия режима Лукашенко

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко, который на этой неделе обозвал украинского лидера Владимира Зеленского, а также заявил, что бросает ему вызов, подписал закон о смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. О чем говорят тучи, сгущающиеся над Беларусью и со стороны РБ? Как, скорее всего, будут развиваться события дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Расчет Кремля может состоять в том, чтобы отвлечь часть военных ресурсов Украины с Донбасса и юга – на белорусское направление

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:

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"Тучи над Беларусью начали сгущаться еще в 2020-м, когда Лукашенко остался при власти только благодаря применению силы, а Россия активизировала свои усилия по интеграции РБ в новую Российскую империю. Ну а 24 февраля 2022-го и весь прошедший после этого год тучи над Беларусью встали прочно – и в воздухе запахло грозой. Грозой, прежде всего, для Лукашенко, в заложниках у которого белорусский народ".

По мнению эксперта, информация о готовящейся провокации на границе Украины с участием Соловьева – это, скорее, часть пропагандистской кампании, которая сейчас ведется против нашей страны. Суть кампании, поясняет политолог, продемонстрировать якобы "украинскую угрозу", якобы диверсии и покушения, которые якобы осуществляют и готовят украинские спецслужбы против России, Беларуси и Приднестровья.

для них это актуально, – отмечает Владимир Фесенко. – Но применительно к Беларуси, подозреваю, есть и дополнительный мотив – игра российских спецслужб на паранойе Лукашенко. Недавний хамский выпад последнего против президента Зеленского произошел явно неслучайно. Это случилось после возвращения белорусского диктатора из Китая (и в Кремле могут быть обеспокоены активным сближением Минска с Пекином), а инцидент на аэродроме в Мачулищах – это лишь повод". "Аудитория для такой кампании – преимущественно местная. Надо напугать население своих стран, чтобы оно было более подконтрольным. Заодно и российские спецслужбы делают "показуху" о своей успешной работе. После событий в Брянской области

Показательным считает эксперт и принятие в Беларуси закона о смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену. Белорусского диктатора, акцентирует он, наверняка пугают (из Кремля и ФСБ) заговорами в ближайшем окружении и возможными спецоперациями украинских и западных спецслужб по его устранению. Отсюда и хамская истерика Лукашенко, поясняет политолог.

"Естественно, все эти скандальные новости из Беларуси настораживают. Неизбежно у многих возникает вопрос – не идет ли речь о подготовке к нападению на Украину с территории РБ. Ведь провокация на белорусско-украинской границе может стать поводом для прямого участия Беларуси в войне против нашей страны. С моей точки зрения, Кремлю сейчас такой повод не нужен. Его могут создавать специально для Лукашенко. Россияне в данный момент не способны воевать на два фронта. Более того, они перебрасывают свои войска и вооружения из Беларуси на Донбасс. Участие же белорусской армии в войне не изменит кардинально соотношения противоборствующих сторон. Хотя, конечно создаст дополнительные проблемы для Сил обороны Украины", – подчеркивает Владимир Фесенко.

По его мнению, расчет Кремля может состоять в том, чтобы таким образом отвлечь часть военных ресурсов Украины с Донбасса и юга – на белорусское направление. Тем самым нейтрализовать возможность украинского контрнаступления.

"Заодно Лукашенко окончательно будет повязан кровью и намертво (в переносном, а, возможно, и в прямом смысле) привязан к России и ее войне против Украины, – поясняет эксперт. – Однако надо иметь в виду, что попытка втянуть Беларусь в войну против Украины может стать фатальной для Лукашенко, и, возможно для Кремля. Как я уже отмечал, у РФ на данный момент нет сил для войны на два фронта. Сама же небольшая белорусская армия будет не в состоянии провести успешные наступательные действия на севере Украины. Зато возникнет вероятность переноса военных действий на территорию РБ. Белорусские оппозиционеры, воюющие сейчас на стороне Украины, получат шанс начать войну против Лукашенко при поддержке украинских добровольцев. До Минска ближе, чем до Москвы. И вместо второго фронта против Украины может возникнуть второй фронт против России. И первой жертвой такой войны может стать именно Лукашенко. Так что белорусскому диктатору есть, над чем подумать".

Происходящее сейчас в Беларуси, похоже на хорошо спланированную информационно-психологическую операцию

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера напоминает, что еще осенью прошлого года Путин принял вынужденное решение окончательно отказаться от ошибочной стратегии быстрого проведения, как россияне называют, "специальной военной операции". И начал переводит войну в затяжную, надеясь на изменение политической ситуации в США, некоторых европейских странах – с последующим принуждением Украины к подписанию мирных соглашений, выгодных Кремлю (когда Киев признает потерю части территорий).

резервы у РФ, несомненно, есть. Часть из них находится на юге Украины (для сдерживания нашего возможного контрнаступления). Часть на Донбассе. Часть — в неком свободном режиме – как на территории РФ, так и на территории РБ. Когда и куда они будут переброшены и как использоваться – вопрос пока открытый", – отмечает Сергей Магера. "Частичная мобилизация в РФ была частью такого плана. Она позволила оккупантам стабилизировать фронт, формировать резервы для продолжения войны, в том числе в ракурсе наступательных операций. И хоть обещанного "большого наступления" мы пока не увидели

По его мнению, происходящее сейчас в Беларуси, похоже на хорошо спланированную информационно-психологическую операцию (ИПСО). С трудно прогнозируемым исходом.

"Недавние заявления Лукашенко (в стиле "Беларусь пытаются втянуть в конфликт", "мы не собираемся нападать", "вызов брошен") можно расценивать как его непосредственное участие в этой ИПСО. Таким образом формируется для внутренней белорусской аудитории, а возможно и для части доверчивой международной общественности, образ "белого и пушистого" руководителя Беларуси. На самом деле, эти заявления готовят почву для обвинения в адрес Украины в явно готовящейся российскими руками провокации в РБ. И те же факты недавнего ЧП с "ДРГ" в Брянской области могут стать фоном для того, чтобы кто-то поверил в нечто подобное, но уже в Беларуси. Лукашенко, естественно, будет вынужден реагировать на "провокации". Скорее всего, заявит о посягательстве на суверенитет РБ. Но что будет дальше — сказать сложно. А цель ИПСО, как мне кажется, заставить Украину отложить готовящееся контрнаступление, сосредоточиться на белорусском направлении, где повысится вероятность активизации боевых действий", – заключает нардеп.

Проигрыш РФ в российско-украинской войне может закончится для Лукашенко досрочным завершением полномочий

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский поделился таким мнением:

"Лукашенко, вероятно, осознаёт, что его страна утрачивает субъектность, а он сам лишается политического веса на международной арене. И если еще недавно его хоть и называли "последним диктатором Европы", но всё же воспринимали как главу государства (даже несмотря на то, что результаты последних президентских выборов в РБ не были признаны рядом государств), то сегодня Лукашенко превращается лишь в один из многих рупоров Кремля".

Поэтому, по мнению эксперта, последние публичные заявления Лукашенко, в том числе оскорбления президента Украины Зеленского – это лишь попытка обратить на себя внимание и спровоцировать украинскую власть на какой-то прямой ответ.

"Наши же в данной ситуации поступили максимально правильно, ограничившись короткими комментариями в твиттере от представителей Офиса президента, – отмечает Денис Гороховский. – Что касается прогнозов по дальнейшему развитию событий, то тут всё весьма просто. Очевидно, что проигрыш РФ в российско-украинской войне может закончится для Лукашенко досрочным завершением полномочий, причем в не самой для него удобной форме. Поэтому он будет держаться Путина и отыгрывать приписанную роль".

В то же время, продолжает эксперт, не нужно забывать, что Лукашенко всегда пытался договориться и с Западом, чтоб удерживать свою власть на хрупком балансе между молотом и наковальней. И есть вероятность, что чем очевиднее будет становиться поражение России, тем сильнее будет меняться риторика Лукашенко.

"Ну, а тот факт, что РБ напрямую не участвовала в нападении на Украину, выступив лишь плацдармом для российской агрессии, Лукашенко будет представлять как личную заслугу. Будто он не поддался на провокацию Путина и соблюдал какой-никакой нейтралитет. Правда, маловероятно, что это ему поможет в долгосрочной перспективе", – резюмирует Денис Гороховский.

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