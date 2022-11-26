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Кремль принял радикальное решение. Президента Беларуси хотят ликвидировать

Президент России планирует отстранение от власти своего союзника Александра Лукашенко. Таким образом, Владимир Путин получит контроль над армией Беларуси.

сегодня, 18:35
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Автор:

Slava Kot

Российские власти планируют ликвидировать президента Беларуси Александра Лукашенко и установить контроль над военными в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на RLI.

Кремль принял радикальное решение. Президента Беларуси хотят ликвидировать

Путин хочет ликвидировать Лукашенко. Фото: из открытых источников

По данным, изданным из военных источников Кремля, власти России приняли радикальное решение, чтобы устранить Лукашенко и втянуть Беларусь в активную фазу войны.

По указанию Путина, по возвращении из ОДКБ российские спецслужбы могут покушаться на жизнь белорусского диктатора. Путин рассматривает два варианта событий. Первый – это имитация покушения, цель которого все же побуждать белорусского президента принять решение о привлечении своей армии к активным боевым действиям.

Другой план включает в себя ликвидацию Лукашенко. Таким образом, обязанности главы государства перейдут к более лояльному к Российской Федерации Станиславу Засю, который является генеральным секретарем ОДКБ.

Таким образом Зась объявил бы, что убийство было совершено спецслужбами Запада во главе с Вашингтоном. После чего новый руководитель Беларуси объявил о присоединении страны на правах автономии к РФ. Такое решение было бы принято в качестве защиты Беларуси от Польши и Украины. Таким образом, Путин хочет объединить две армии под своим командованием.

Как отмечает издание RLI, Лукашенко имеет высокий шанс потерять должность, ведь на территории Беларуси уже размещено большое количество российских агентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин планировал отстранить от власти Лукашенко, ведь президент Беларуси не хотел размещать армию РФ на своей территории.

Также "Комментарии" писали о странном интервью Лукашенко, где белорусский диктатор отметил: "я испугался".



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Источник: https://lansinginstitute.org/2022/11/25/kremlin-plotting-to-liquidate-lukashenko-seize-control-of-belarus-army/
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