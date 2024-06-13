Лидер Армении заявил, что никогда не поедет в Беларусь из-за Лукашенко: какая причина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг критике белорусского диктатора Александра Лукашенко из-за его слов в поддержку Азербайджана. Пашинян заявил, что из-за этого не будет посещать Беларусь, пока там остается править Лукашенко.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Лидер Армении резко прокомментировал заявления Александра Лукашенко.

"Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что принимал участие в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. И после этого я поеду что-то обсуждать с главой Беларуси в формате ОДКБ?", — заявил Пашинян.

Как следствие, премьер-министр Армении пообещал, что ни он, ни официальные представители страны не будут совершать визиты в Беларусь.

"Уверяю, что теперь больше никогда не поеду в Беларусь, пока в Беларуси президент Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь", — сказал Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что может изменить решение, если Лукашенко извинится, а Беларусь покинет ОДКБ. Однако армянский лидер предположил, что контакты между странами могут проходить на уровне СНГ и ЕАЭС.

Напомним, что 16 мая Лукашенко совершил визит в Азербайджан. Во время совместной пресс-конференции с Алиевым Лукашенко рассказал, что перед началом конфликта он общался с президентом Азербайджана и пришел к выводу, что Баку "может победить в войне".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения допустила выход из российского аналога НАТО.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент Монголии призвал арестовать Лукашенко во время его визита в Улан-Батор.